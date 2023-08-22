В Одессе в хостеле полицейские применили силу к его жителям (видео, фото)

В Одессе в центре для переселенцев на Соборной площади в ночь с 21 на 22 августа 2023 полицейский спецназ применил жесткие действия и силу к жителям хостела для поиска опасного преступника. О ходе спецоперации сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Как пояснили в правоохранительных органах, опасный преступник совершил разбойное нападение на 36-летнего переселенца в квартире, которую он снимал на улице Разумовской. Гражданин пригласил в гости 24-летнего знакомого, с которым случайно встретился на улице, а при употреблении алкогольных напитков между ними внезапно возник конфликт. Гость, который уже был в состоянии опьянения, нанес потерпевшему удар ножом в плечо, а дальше, угрожая тем же ножом, забрал у него 7000 гривен и скрылся.

Для поиска преступника полицейские направились в Центр помощи вынужденным переселенцам «Дрим Шелтер» на площади Соборной, 12, где по данным полиции скрывался нападающий.

Когда охранник хостела отказался открывать двери правоохранителям, в 2 часа ночи спецназовцы ворвались в помещение, выбив дверь.

Как видно из появившегося видео в местных телеграмм-каналах, полицейский спецназ действовал очень жестко: заставил лечь на пол всех жителей центра, включая женщин и детей, а часть людей избил. В результате, не найдя разыскиваемое лицо, сотрудники полиции ушли.

По просьбе полицейских открыть дверь охранник хостела отказался и позвонил по телефону на спецлинию «102», где ему подтвердили, что продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и к ним действительно прибыла полиция. Однако и после подтверждения информации охранник снова отказался пустить полицейских в помещение. Учитывая, что злоумышленник был вооружен и находился в состоянии опьянения, не исключалась вероятность угрозы жизни и здоровью жителей хостела, поэтому правоохранители не могли рисковать их жизнью и самостоятельно открыли входную дверь.

– рассказали в полиции.

Во время осмотра помещения жена охранника набросилась сзади на полицейского и схватилась за его огнестрельное оружие. Это послужило поводом для правоохранителя применить к ней меры физического воздействия, — так правоохранители оправдали применение физической силы к жителям хостела.

В хостеле злоумышленника не нашли, его задержали позже. Правоохранители изъяли у 24-летнего подозреваемого окровавленную футболку, чем деньги. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой.

Напомним, что женщину, решившую «отжать» у своих знакомых семейный бизнес и для этого обратилась за помощью к криминальному авторитету, задержали правоохранители.

Фото: ГУНП в Одесской области, телеграмм-канал