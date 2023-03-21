Таксист: ракеты по Одессе запускает Америка, а россия нас «освобождает» (видео)

Девушка записала откровения любителя путина на телефон и выложила запись в соцсети.

На ней можно услышать, что мужчина говорит — он живет в свободной стране и сам решает, какую музыку слушать. На аргументы клиентки, что в стране война, он заметил, что во всем виновата Америка.

«Ракеты летят не от россии, а из Америки… если бы меня выпустили, я бы уже поехал в РФ», — говорит водитель такси клиентке.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, как в одесском кафе выставили посетительницу из-за украинского языка.

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