Таксист: ракеты по Одессе запускает Америка, а россия нас «освобождает» (видео)

Пассажирка такси попросила водителя выключить российскую музыку. Водитель отказался и принялся оправдывать страну агрессора.
Девушка записала откровения любителя путина на телефон и выложила запись в соцсети.
На ней можно услышать, что мужчина говорит — он живет в свободной стране и сам решает, какую музыку слушать. На аргументы клиентки, что в стране война, он заметил, что во всем виновата Америка.
«Ракеты летят не от россии, а из Америки… если бы меня выпустили, я бы уже поехал в РФ», — говорит водитель такси клиентке.
@yulia.kotiuk такі всі бубочки завжди, а тут таке 🫠 #одеса ♬ оригінальний звук — Yuliia
Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, как в одесском кафе выставили посетительницу из-за украинского языка.
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Фото иллюстративное