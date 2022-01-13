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Как кормят в мороз одесских бездомных – фоторепортаж

Как кормят в мороз одесских бездомных – фоторепортаж

На дворе у нас сегодня 13 января – самый разгул зимы. А в Одессе, к тому же, в последние дни ударили довольно сильные морозы. Не самое лучшее время для тех, кто волею судьбы остался без крыши над головой и не может прокормить себя сам.

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Но Одесса не без добрых людей! Таких, например, как волонтеры благотворительной организации «Новая жизнь», которые организовали на Куликовом поле не только пункт обогрева, но и пункты раздачи горячей еды бездомным.

На месте побывал наш фотокорреспондент и подготовил небольшой репортаж:

Бездомные на Куликовом поле2
Бездомные на Куликовом поле3
Бездомные на Куликовом поле4
Бездомные на Куликовом поле5
Бездомные на Куликовом поле6
Бездомные на Куликовом поле7
Бездомные на Куликовом поле8
Бездомные на Куликовом поле9
Бездомные на Куликовом поле10
Бездомные на Куликовом поле11

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в связи с значительным похолоданием во всех районах Одессы развернули пункты обогрева.

Другие январские фоторепортажи «Одесской жизни»:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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