Как кормят в мороз одесских бездомных – фоторепортаж

На дворе у нас сегодня 13 января – самый разгул зимы. А в Одессе, к тому же, в последние дни ударили довольно сильные морозы. Не самое лучшее время для тех, кто волею судьбы остался без крыши над головой и не может прокормить себя сам.

Но Одесса не без добрых людей! Таких, например, как волонтеры благотворительной организации «Новая жизнь», которые организовали на Куликовом поле не только пункт обогрева, но и пункты раздачи горячей еды бездомным.

На месте побывал наш фотокорреспондент и подготовил небольшой репортаж:

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в связи с значительным похолоданием во всех районах Одессы развернули пункты обогрева.

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