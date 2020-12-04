Одесский облсовет впервые собрался в новом составе (прямая трансляция)

По данным экзит-пола Киевского международного института социологии (КМИС) на выборах в Одесский областной совет 21,4% опрошенных избирателей проголосовали за партию “Оппозиционная платфома – За життя”, 21,3% – “Доверяй делам”, 18,9%, – за “Слугу народа”, 13,6% – за “Европейскую солидарность”, 9,6% – за “Партию Шария”.

В доме на улице Успенской, 4 переселенцы с Донбасса живут с 2014 года. Мы уже неоднократно писали об этих людях, которые самовольно заселили пустующее здание. И до сих пор власти не могут урегулировать проблему.

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