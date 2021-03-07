Одесский облсовет переходит на удаленку

“Укрзалізниця” назначила на 8-9 марта 5 специальных пассажирских рейсов из “красной” зоны карантина в другие города. Такие просьбs поступили из Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Вывезут из них более 3000 человек.

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