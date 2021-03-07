Одесский облсовет переходит на удаленку

Одесский областной совет и его аппарат переходит на дистанционный режим работы в связи с ситуацией с коронавирусом в регионе.
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Об этом сообщает пресс-служба облсовета со ссылкой на главу совета Григория Диденко.
Совет и его органы будут работать дистанционно 9 – 17 марта.
Напомним, что на “удаленку” перешла и мэрия Одессы.
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