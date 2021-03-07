Мэрия Одессы перешла на дистанционный режим работы

Мэрия Одессы перевела сотрудников на дистанционный режим работы.
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Это сделали в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов по результатам внечередного заседания городского оперативного штаба.
Он призвал поступить таким же образом и владельцев частных предприятий. Также мэр сообщил, что в случае небходимости в Одессе развернут дополнительные места в “ковидных” больницах.
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