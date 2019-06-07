Прививки ради: как сегодня поживет Новощепной ряд

Улица Новощепной ряд в Одессе не просто «хороша». Находясь «бочком» к Привозу, она становится своеобразной прививкой для любого, кому в городе «что-то там не нравится».

Потому как, стоит пройти по этому так называемому месту в исторической части города, где более чем активно торгуют, ездят, проходят, жуют, живут и даже отдыхают прямо на земле, все остальные городские не совсем «хорошие» места сразу покажутся раем на земле.

«Мостик» прошли? Вы — герой!

Новощепной ряд берет начало от Водопроводной, от автостанции «Привоз» и тянется до Преображенской. Улица небольшая, старая, кричаще проблемная, и я даже не стану вспоминать, сколько раз нам обещали на ней коренным образом все преобразовать

Идем по Новощепному ряду от Старосенной площади. Напротив автостанции — стройка. Забота о гражданах проявилась в том, что здесь имеется длинный «мостик». Впритык к мостику — торговля. Когда торговля заканчивается и опускаются сумерки, а потом и темень, этот мостик-проход превращается в туалет. Посему пройти по нему в период потепления и жары — одно «удовольствие». Добавьте к этому устоявшийся мусор, дополняющий общее впечатление — картинка готова.

Впрочем, грязь, тошнотворные ароматы, горы мусора — это и есть главная достопримечательность практически всего Новощепного ряда. Он «хорош» в любое время года и всегда одинаков, ну разве что после дождей и таяния снега проблема пройти и проехать по нему становится почти неразрешимой.

Вкусно?

И вот что мне здесь еще ну очень нравится, так это огромное количество мест, где постоянно едят. Кафе-кафешечки, столики-стоечки всегда забиты людьми.

Потому как если слева от нас — тот самый «бочок» Привоза, где активно торгуют, то справа — рынки-базарчики-лавки и… да, «филиал» Староконки, который, правда, к самому Староконному рынку с его порядком и разнообразием никакого отношения не имеет. Просто здесь находится знаменитая барахолка Новощепного ряда, где тоже считается, что продать можно все — от дырявого башмака в единственном числе до огрызка карандаша из прошлого века.

Неповторимая барахолка

По Новощепному ходят трамваи, ездят авто и пытаются передвигаться люди. Постоянные «стычки» транспорта и людского потока — дело обычное

Торгующие впритык к рельсам «воротилы» местной барахолки — люди «сложные». Больше всего на свете не любят, когда их фотографируют. Вот и в этот раз, стоило мне достать фотоаппарат, я услышала невероятные подробности своей биографии, поданные в таких красках и переданные такими речевыми оборотами, а потом была послана по таким «адресам», что дух захватило

Торгуют здесь всем, появилась даже услуга «продам диваны» в виде жутковатого внешне вагончика. Торгуют с земли и со стен.

Имеются ограждения между торгующими и проезжей частью с трамвайными рельсами, а барахолка тянется далеко, почти до самого городского ночлежного приюта, сооруженного на средства Маразли еще в 1888 году. Вот только ограждения эти установлены лишь на небольшом отрезке улицы, а те, что в виде цепей, опущены вниз, они, собственно, и не в счет.

Потому здесь привычно «визжат» трамваи, гудят авто и ругаются трехэтажным матом люди, проклиная все на свете. У человека непривычного это место вызовет ощущение, что он попал в какой-то страшный сон.

Наши ароматы

Новощепной ряд — это свой особый мир. Не понимая этого, нечего даже и соваться в этот одесский кошмарик. К примеру, здесь есть жилые дома, которые, как мне рассказывали, давным-давно «по ходу» являются и чем-то вроде складов для торгующих

Или вот еще: лежащий на земле маргинал перед тем, как прилечь прямо на землю, аккуратно положил рядом с собой собственные тапочки. Это тоже что-то вроде нормы. Кучи мусора — тоже в порядке вещей, причем, мусор здесь самый разный, такой вот, «разнокалиберный». В нем роятся мухи.

Кто-то проходит мимо равнодушно, кто-то активно в нем копается, мало ли что, а вдруг в хозяйстве пригодится. И, да, снова-таки неповторимое «амбре». Смесь «благовоний» активно витает в воздухе, словно создавая единственную в своем рода ароматную «композицию» Новощепного ряда.

…и местный колорит

Что касается самой так называемой дороги, то, кроме постоянного мусора, она вся состоит из ухабов, мини-провалов и прочих «удобств». Ну а напротив барахолки — другие торговые ряды, это уже впритык к Привозу и торгуют здесь уже цивилизованно.

Вот и пытаются некоторые смельчаки перейти с одной стороны на другую, неизбежно лавируя между проезжающим туда и обратно транспортом и очередным «сотрудником» с тачкой, наполненной коробками с товаром.

В дополнение к теме местного «колорита»

И как же мило в этих случаях звучат здесь эмоциональные диалоги (разборки, то есть) под сопровождение звона трамваев и гудков авто!..

Цивилизация в Новощепном ряду, собственно, и начинается с той самой исторической ночлежки. Далее следует Зоопарк, потом — Преображенский парк. Если, конечно, последний можно назвать «цивилизацией»

Впрочем, если вы таки добрались от автостанции «Привоз» до Преображенского парка через Новощепной ряд, вас уже можно поздравить. Вы теперь знаете, что оно такое — наш настоящий «колорит». И да, прививку вы уже получили!..