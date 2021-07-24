Новощепной ряд в Одессе: испытание мега-ливнем и новые «картинки» (фото)

Одесский Новощепной ряд благополучно пережил испытание недавним мега-ливнем. Почти полностью преображенный, он сейчас живет ожиданием трамваев. Кроме того, отсюда можно наблюдать и новые «картинки».

По сути, он стал неузнаваем. Напомним, капитальный ремонт нашей Клоаки (так его уже не назовешь) стартовал в мае 2020 года. Тогда начавшиеся преображения еще сопровождала стихийная торговля.

Стихийной торговли здесь уже нет, ну разве что за исключением одной «точки». Вообще же Новощепной ряд кажется затихшим, хотя люди по нему проходят, а порой и проезжают – к собственным домам, строительным рынкам.

Одна из новых трамвайных остановок пока без сидений, но зато все остальное выглядит так, словно это вовсе и не тот пугающий старый Новощепной, он же – бывшая улица Эстонская.

Сейчас это место никак не для гуляний: солнце здесь жарит немилосердно.

Из новых «картинок» Новощепного – это преображающийся вид на Привоз. За старым ограждением, усыпанном всяческими объявлениями, проглядываются новые торговые павильоны, сродни тем, что уже открылись на знаменитом рынке. Их все больше, пока они – в стадии становления. То есть, когда по Новощепному ряду пройдут трамваи, вид будет тоже получше.

Новые плитка, асфальт, коммуникации, новые ограждения выглядят отлично, прошедшая стихия словно прошла мимо них.

Ну а вот ближе к Преображенской, к тому участку, который сейчас ремонтируется, еще расположена техника: здесь кончаются новехонькие трамвайные рельсы, которые тянутся по Новощепному ряду. Этот угол будет приведен в порядок вместе с окончанием ремонта на участке Преображенской.

Напомним, капитальный ремонт Новощепного ряда включал не только замену рельс и дорожного покрытия. Здесь проложены новые сети электроснабжения, газопровода, водоснабжения, водоотведения, бытовой и ливневой канализаций и т.д.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, как выглядит Деволановский спуск после недавней ливневой стихии.

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