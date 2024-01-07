Одесский музей рассказывает истории рождественских игрушек (фоторепортаж)

Этот образовательно-выставочный проект музей презентовал совместно с организаторами проекта «КуклЬтура», одесскими коллекционерами и неутомимыми исследователями кукол Еленой и Сергеем Филипповыми, о которых неоднократно писала «Одесская жизнь».

Так, в декабре 2022 года здесь же, невзирая на блэкауты, отметили 120-летний юбилей знаменитого Мишки Тедди.

На этот раз авторы проекта снова решили подарить как детям, так и взрослым немного позитива и рождественского волшебства.

На выставке представлены как старинные елочные игрушки и коллекционные куклы, так и новогодние украшения, созданные одесскими художниками уже в дни войны.

Кроме того, посетители выставки могут узнать, как праздновали Рождество во время Первой и Второй мировых войн, а также о родстве рождественских традиций празднования Рождества в Украине и европейских странах.

Своими фото с выставки с нами поделилась одесситка Виктория Пономаренко. Предлагаем ненадолго погрузиться в зимнюю сказку:

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