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Одесский музей рассказывает истории рождественских игрушек (фоторепортаж)

Одесский музей рассказывает истории рождественских игрушек (фоторепортаж)

В одесском музее западного и восточного искусства перед самым Новым годом открылась сказочная и позитивная выставка «Истории рождественских игрушек». Почему на ней обязательно стоит побывать?

Этот образовательно-выставочный проект музей презентовал совместно с организаторами проекта «КуклЬтура», одесскими коллекционерами и неутомимыми исследователями кукол Еленой и Сергеем Филипповыми, о которых неоднократно писала «Одесская жизнь».

Анонс выставки в Одессе

Так, в декабре 2022 года здесь же, невзирая на блэкауты, отметили 120-летний юбилей знаменитого Мишки Тедди.

На этот раз авторы проекта снова решили подарить как детям, так и взрослым немного позитива и рождественского волшебства.

На выставке представлены как старинные елочные игрушки и коллекционные куклы, так и новогодние украшения, созданные одесскими художниками уже в дни войны.

Выставка в одесском музее
Истории рождественских игрушек, выставка в Одессе
Выставка в одесском музее2
Выставка в одесском музее3

Кроме того, посетители выставки могут узнать, как праздновали Рождество во время Первой и Второй мировых войн, а также о родстве рождественских традиций празднования Рождества в Украине и европейских странах.

Своими фото с выставки с нами поделилась одесситка Виктория Пономаренко. Предлагаем ненадолго погрузиться в зимнюю сказку:

Выставка в одесском музее

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Редакция ПРОФИЛЬ

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