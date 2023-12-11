О чем говорит камбала. Уникальная выставка проходит в Одессе (фоторепортаж)

Откуда пошла традиция иконы на рыбе?

Проект состоит из двух выставок. Первая – живопись Оксаны Оснач, где представлены портреты украинцев, воинов, фантазийные образы. Вторая – иконопись на сушеной камбале, и это уникальный вид живописи не только для современной Украины. В древности иконы на рыбе были довольно распространены среди чумаков. Со временем вместе с тем, как исчезало чумачество, исчезали и эти иконы.

Все оригиналы, которые поступали в украинские музеи, а это было семь икон на камбале, не сохранились до настоящего времени, – рассказывает Андрей Лопушинский, исторический консультант проекта. – Только две иконы из Черкасщины, которые были в тридцатые годы 20 в. вывезенные в Петербург сохранились до настоящего времени и активно экспонируются, к сожалению в россии. О других иконах, которые поступали в музеи, мы знаем лишь описание сюжета или их размер, или территорию происхождения. Основные находки – из Поднепровья. Были еще два поступления в 19 в. в церковно-археологический музей при Киевской духовной академии по берегам Азовского моря.

Известно, что чумаки, подарившие одной из церквей такую ​​икону, сделали это в конце рабочего сезона, так что все волы были живы и здоровы. Вообще, отмечает историк, чумаки занимались перевозкой не только соли. Треть из них занимались именно перевозкой рыбы, а размещение святых покровителей на символе профессии было достаточно распространено в те времена. Вероятно, они выполняли роль оберегов в долгой и полной опасностей дороге.

Этнографам известна легенда о происхождении камбалы. За ней однажды Мария завтракала небольшой рыбой. Когда она наполовину ее съела, так что стало видно кости, появился архангел Гавриил. Он возвестил Богородицу: «Твой Сын воскреснет из мертвых». Но перекрестилась: «Тогда мой Сын воскреснет, как оживет эта рыбка». Рыбка мгновенно ожила и из нее вышла плоская камбала.

Как создавались иконы из рыбы

Нам очень мало известно о технологии изготовления икон на рыбе. Мы знаем только то, что на сушеном камбале нанесено масляными красками нанесенное изображение. Как готовилась поверхность к работе – не совсем понятно. Сейчас Андрей Лопушинский, который является еще и экспертом по реконструкции, чистит, солит, высушивает рыбу, а затем отдает художнице, которая грунтует поверхность и наносит изображение.

Для росписи использовалась не только камбала, но и глось и калкан. Есть еще ряд икон, созданный на изголовьях крупных рыб, привозимых из Иерусалима. Это были паломнические иконы, одна из которых сохранилась в Киево-Печерской Лавре. Эти головы — иконы привозили из паломничества, и, возможно, именно они стали поводом для вдохновения чумаков.

Именно поэтому Оксана Оснач тоже решила поэкспериментировать с головой рыбы и создала икону на голове огромной щуки. Мастерица говорит, что раньше только слышала о таких росписях, но никогда не видела, поэтому создавала ее интуитивно. И только после завершения работы удалось увидеть Иерусалимские иконы. К ее удивлению, она правильно разместила и святых и другие символы.

Иконы, свободные от канонов

Оксана Оснач может долго рассказывать о каждой из икон и как они создаются. Сначала она придумывает сюжет росписи. Но, в зависимости от формы рыбы замысел может изменяться. После этого начинается работа над большими пятнами, затем идет детализация.

Я производила реконструкции тех икон, которые находятся в Петербурге. И первые четыре рыбины были сделаны подобными тем, что мы видим на фотографиях оригиналов.

Потом, когда художница освоила эту технику, она стала воображать, а что именно чумак мог бы изобразить на тех иконах? Так появились камбалы, посвященные бытовым сценкам из жизни чумаков – чумак-музыкант, чумак, вернувшийся домой после «рейса», чумак, забывший как звать свою женщину и другие. Зная историю украинской иконы, Оксана Оснач выбирает для них достаточно свободное цветовое решение, а не по строгим каноническим законам.

Путешествующая выставка

Выставка демонстрировалась в Херсонском краеведческом музее. Когда началась оккупация, ее удалось вывезти. В прошлом году эти иконы увидели киевляне. Сейчас авторы проекта создали карту основных магистральных млечных маршрутов и планируют провезти им выставку. Кстати, вышил эту карту сам Андрей Лопушинский.

Я давно слышала об этих иконах, говорит Валентина Витос, директор Одесского областного центра украинской культуры. – Я историк, и тоже читала определенные исследования и наконец-то мы увидели, что это, и как выглядит. Это невероятное событие, тем более что среди экспонатов есть и полные реконструкции оригиналов.

Выставка экспонируется в Одесском областном центре украинской культуры, вход свободный.

Адрес: Польская, 20,

Время работы: с 10:00 до 16:00 каждый день, кроме субботы и воскресенья.

Фото: Юлия Сущенко