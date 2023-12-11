Новости Одессы и Одесской области

О чем говорит камбала. Уникальная выставка проходит в Одессе (фоторепортаж)

О чем говорит камбала. Уникальная выставка проходит в Одессе (фоторепортаж)

До 19 декабря в Одессе продлится выставка «ИХТИС. Чумацкая икона на рыбе». Ее авторы херсонская художница Оксана Оснач и историк Андрей Лопушинский.

Откуда пошла традиция иконы на рыбе?

Проект состоит из двух выставок. Первая – живопись Оксаны Оснач, где представлены портреты украинцев, воинов, фантазийные образы. Вторая – иконопись на сушеной камбале, и это уникальный вид живописи не только для современной Украины. В древности иконы на рыбе были довольно распространены среди чумаков. Со временем вместе с тем, как исчезало чумачество, исчезали и эти иконы.

Ікони на рибі. Сущенко

Все оригиналы, которые поступали в украинские музеи, а это было семь икон на камбале, не сохранились до настоящего времени, – рассказывает Андрей Лопушинский, исторический консультант проекта. – Только две иконы из Черкасщины, которые были в тридцатые годы 20 в. вывезенные в Петербург сохранились до настоящего времени и активно экспонируются, к сожалению в россии. О других иконах, которые поступали в музеи, мы знаем лишь описание сюжета или их размер, или территорию происхождения. Основные находки – из Поднепровья. Были еще два поступления в 19 в. в церковно-археологический музей при Киевской духовной академии по берегам Азовского моря.

Андрій Лопушинський

Андрей Лопушинский, исторический консультант проекта.

Известно, что чумаки, подарившие одной из церквей такую ​​икону, сделали это в конце рабочего сезона, так что все волы были живы и здоровы. Вообще, отмечает историк, чумаки занимались перевозкой не только соли. Треть из них занимались именно перевозкой рыбы, а размещение святых покровителей на символе профессии было достаточно распространено в те времена. Вероятно, они выполняли роль оберегов в долгой и полной опасностей дороге.

Этнографам известна легенда о происхождении камбалы. За ней однажды Мария завтракала небольшой рыбой. Когда она наполовину ее съела, так что стало видно кости, появился архангел Гавриил. Он возвестил Богородицу: «Твой Сын воскреснет из мертвых». Но перекрестилась: «Тогда мой Сын воскреснет, как оживет эта рыбка». Рыбка мгновенно ожила и из нее вышла плоская камбала.

Читайте также: Геноцид голодом. Одесситам показали, как выживали украинцы во время Голодоморов (фоторепортаж)

Как создавались иконы из рыбы

Нам очень мало известно о технологии изготовления икон на рыбе. Мы знаем только то, что на сушеном камбале нанесено масляными красками нанесенное изображение. Как готовилась поверхность к работе – не совсем понятно. Сейчас Андрей Лопушинский, который является еще и экспертом по реконструкции, чистит, солит, высушивает рыбу, а затем отдает художнице, которая грунтует поверхность и наносит изображение.

Ікони на рибі. Сущенко

Для росписи использовалась не только камбала, но и глось и калкан. Есть еще ряд икон, созданный на изголовьях крупных рыб, привозимых из Иерусалима. Это были паломнические иконы, одна из которых сохранилась в Киево-Печерской Лавре. Эти головы — иконы привозили из паломничества, и, возможно, именно они стали поводом для вдохновения чумаков.

історичний консультант проєкту

Именно поэтому Оксана Оснач тоже решила поэкспериментировать с головой рыбы и создала икону на голове огромной щуки. Мастерица говорит, что раньше только слышала о таких росписях, но никогда не видела, поэтому создавала ее интуитивно. И только после завершения работы удалось увидеть Иерусалимские иконы. К ее удивлению, она правильно разместила и святых и другие символы.

 

Ікони на рибі. Сущенко

Иконы, свободные от канонов

Оксана Оснач может долго рассказывать о каждой из икон и как они создаются. Сначала она придумывает сюжет росписи. Но, в зависимости от формы рыбы замысел может изменяться. После этого начинается работа над большими пятнами, затем идет детализация.

Ікони на рибі. Сущенко

Я производила реконструкции тех икон, которые находятся в Петербурге. И первые четыре рыбины были сделаны подобными тем, что мы видим на фотографиях оригиналов.

 

Ікони на рибі. Сущенко
Ікони на рибі. Сущенко
Ікони на рибі. Сущенко
Ікони на рибі. Сущенко

Потом, когда художница освоила эту технику, она стала воображать, а что именно чумак мог бы изобразить на тех иконах? Так появились камбалы, посвященные бытовым сценкам из жизни чумаков – чумак-музыкант, чумак, вернувшийся домой после «рейса», чумак, забывший как звать свою женщину и другие. Зная историю украинской иконы, Оксана Оснач выбирает для них достаточно свободное цветовое решение, а не по строгим каноническим законам.

Оксана Оснач

Оксана Оснач, художница, член Национального Союза художников Украины.

Путешествующая выставка

Выставка демонстрировалась в Херсонском краеведческом музее. Когда началась оккупация, ее удалось вывезти. В прошлом году эти иконы увидели киевляне. Сейчас авторы проекта создали карту основных магистральных млечных маршрутов и планируют провезти им выставку. Кстати, вышил эту карту сам Андрей Лопушинский.

Ікони на рибі. Сущенко

Я давно слышала об этих иконах, говорит Валентина Витос, директор Одесского областного центра украинской культуры. – Я историк, и тоже читала определенные исследования и наконец-то мы увидели, что это, и как выглядит. Это невероятное событие, тем более что среди экспонатов есть и полные реконструкции оригиналов.

Валентина Вітос

Валентина Витос, директор Одесского областного центра украинской культуры.

Выставка экспонируется в Одесском областном центре украинской культуры, вход свободный.

Адрес: Польская, 20,
Время работы: с 10:00 до 16:00 каждый день, кроме субботы и воскресенья.

Фото: Юлия Сущенко

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить