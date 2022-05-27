Одесский Нептун-победитель и все, все, все: мастера-кукольники готовят сюрприз в помощь украинским детям

«НовоНароджені» – так называется проект (подчеркнем – военный проект), который собираются реализовать неутомимые одесские исследователи кукол Елена и Сергей Филипповы. Они объединили мастеров-кукольников, которые представят свои работы на выставку-продажу. Вырученные средства пойдут в помощь детям, пострадавшим от войны.

Одесситы Елена и Сергей Филипповы, создатели сообщества «КуклЬтура», известны нам по многочисленным кукольным выставкам, кукольным балам.

Все это было в мирное время. Сейчас же проект призван послужить благим целям помощи пострадавшим от войны украинским детям.

Как рассказывает Елена, уже согласились на участие мастера-кукольники Одессы, Львова, Винницы и даже Вроцлава.

– Ищем вариант презентации или полноценной выставки с проведением благотворительной продажи в пользу детей, пострадавших от войны. Приглашаем вас к участию и помощи вместе, как мы это хорошо умеем. Победим! И депрессию тоже! – рассказывает о целях его проведения Елена.

Пока у организаторов есть проблема: они ищут помещение для того, чтобы представить работы мастеров-кукольников, участвующих в проекте. Музеи города, как известно, сейчас закрыты…

– Не получится с помещением, проект будет реализован онлайн, – говорит Елена Филиппова.

Кстати, среди участников проекта – одессит Александр Бессарабов. Его работа – наш самый-самый одесский Нептун.

Вы только посмотрите на это творение Александра – и сразу все станет ясно, а еще смешно и радостно. И очень-очень оптимистично и позитивно (основные, кстати, черты всех работ мастера).

– Поступило предложение на создание сюжета на актуальную тематику текущего момента для благотворительного проекта, с местным колоритом. Встречайте: Нептун – чемпион по морскому бою. Наш, местный, – говорит о своей новой работе Александр.

У одесситов есть идеи, где можно реализовать такой проект? Обращайтесь к Елене Филипповой по телефону +38-067-704-53-22 или на страницу организаторов проекта в Facebook.

Фото – Facebook-страница Александра Бессарабова