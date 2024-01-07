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Одеський музей розповідає історії різдвяних іграшок (фоторепортаж)

Одеський музей розповідає історії різдвяних іграшок (фоторепортаж)

В одеському музеї західного та східного мистецтва перед Новим роком відкрилася казкова та позитивна виставка «Історії різдвяних іграшок». Чому на ній обов’язково варто побувати?

Цей освітньо-виставковий проект музей презентував спільно з організаторами проекту «КуклЬтура», одеськими колекціонерами та невтомними дослідниками ляльок Оленою та Сергієм Філіпповими, про які неодноразово писало «Одеське життя».

Анонс виставки в Одесі

Так, у грудні 2022 року тут же, незважаючи на блекаути, відзначили 120-річний ювілей знаменитого Ведмедика Тедді.

Цього разу автори проекту знову вирішили подарувати як дітям, так і дорослим трохи позитиву та різдвяного чарівництва.

На виставці представлені старовинні ялинкові іграшки та колекційні ляльки, так і новорічні прикраси, створені одеськими художниками вже в дні війни.

Выставка в одесском музее
Истории рождественских игрушек, выставка в Одессе
Выставка в одесском музее2
Выставка в одесском музее3
Выставка в одесском музее4
Выставка в одесском музее5

Крім того, відвідувачі виставки можуть дізнатися, як святкували Різдво під час Першої та Другої світових воєн, а також про спорідненість різдвяних традицій святкування Різдва в Україні та європейських країнах.

Своїми фото з виставки поділилася одеситка Вікторія Пономаренко. Пропонуємо ненадовго поринути у зимову казку:

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Выставка в одесском музее8
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Выставка в одесском музее9
Выставка в одесском музее
Выставка в одесском музее
Выставка в одесском музее

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