Одеський музей розповідає історії різдвяних іграшок (фоторепортаж)

Цей освітньо-виставковий проект музей презентував спільно з організаторами проекту «КуклЬтура», одеськими колекціонерами та невтомними дослідниками ляльок Оленою та Сергієм Філіпповими, про які неодноразово писало «Одеське життя».

Так, у грудні 2022 року тут же, незважаючи на блекаути, відзначили 120-річний ювілей знаменитого Ведмедика Тедді.

Цього разу автори проекту знову вирішили подарувати як дітям, так і дорослим трохи позитиву та різдвяного чарівництва.

На виставці представлені старовинні ялинкові іграшки та колекційні ляльки, так і новорічні прикраси, створені одеськими художниками вже в дні війни.

Крім того, відвідувачі виставки можуть дізнатися, як святкували Різдво під час Першої та Другої світових воєн, а також про спорідненість різдвяних традицій святкування Різдва в Україні та європейських країнах.

Своїми фото з виставки поділилася одеситка Вікторія Пономаренко. Пропонуємо ненадовго поринути у зимову казку:

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