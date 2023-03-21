Одесский коммунальщик оказался российским агентом

Двух российских агентов, искавших цели для вражеских ракет, разоблачили в Одессе. Один из них оказался сотрудником КП “Теплоснабжение города Одесса”. Об этом сообщили в Службе Безопасности Украины.
В приоритете у российских агентов — ПВО Сил обороны
Предатели собирали разведданные о местоположениях подразделений Сил обороны и стратегически важных объектов критической инфраструктуры на территории региона.
Особенно их интересовала информация о перемещении колонн с военной техникой, а также позиции систем противовоздушной обороны ВСУ.
Полученные сведения враг планировал использовать для подготовки воздушных ударов по областному центру.
Контрразведка СБУ своевременно разоблачили обоих злоумышленников, задокументировала преступные действия и задержали их при попытке передачи разведывательных сведений агрессору.
Российских агентов подвела болтливость
Оба задержанных — одесситы, один из которых – работник коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы».
Российская спецслужбы дистанционно привлекли их к негласному сотрудничеству.
В поле зрения спецслужб предатели попали после того, как много раз публично заявляли о своих прокремлевских взглядах.
Для коммуникации с агрессором использовали мессенджеры, а передачу разведданных осуществляли в виде электронных и видеофайлов с описанием прилегающей местности.Во время обысков по месту жительства фигурантов обнаружены их мобильные телефоны, которые они использовали в преступной деятельности.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала как предатель пытался завербовать командира нового одесского батальона.
Также мы писали в Одесской области схватили российского коллаборанта-тюремщика.
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