Одесский кинофестиваль-2024 начинает прием заявок: где пройдут показы

Об этом сообщила пресс-служба Одесского международного кинофестиваля.

Прием заявок в Национальную и Международную конкурсные программы открыт с 19 декабря 2023 года по 1 мая 2024 года.

Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму, размещенную на официальном сайте кинофестиваля и предоставить все указанные в онлайн-форме материалы до 14:59 1 мая 2024 года.

К участию в Национальной конкурсной программе допускаются игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные фильмы всех жанров, производство которых было завершено в 2023 или 2024 году.

Победители Национального конкурса определяются в номинациях: «Лучший украинский полнометражный игровой фильм» и «Лучший украинский полнометражный документальный фильм».

К участию в Международной европейской конкурсной программе допускаются игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные европейские фильмы всех жанров, производство которых было завершено в 2023 или 2024 году.

Победитель Международного европейского конкурса определяется в номинации «Лучший европейский полнометражный фильм».

Фильмы, представленные для участия в конкурсных программах, могут быть отобраны для участия во внеконкурсных программах кинофестиваля.

Напомним, в 2022 году конкурсные программы ОМКФ прошли в рамках международного Варшавского кинофестиваля. А в этом году фестиваль проводился в Черновцах. В Одессе прошли только показы специальных программ.