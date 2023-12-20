Одесский кинофестиваль-2024 начинает прием заявок: где пройдут показы

Одесский кинофестиваль уже второй год подряд меняет локации из-за российских обстрелов. В следующем году Одесса снова не станет принимать конкурсантов. Пятнадцатый по счету кинофестиваль поедет в Киев и пройдет с 12 по 20 июля 2024 года. Прием заявок уже открыт.
Об этом сообщила пресс-служба Одесского международного кинофестиваля.
Прием заявок в Национальную и Международную конкурсные программы открыт с 19 декабря 2023 года по 1 мая 2024 года.
Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму, размещенную на официальном сайте кинофестиваля и предоставить все указанные в онлайн-форме материалы до 14:59 1 мая 2024 года.
Читайте также: Впервые на Одесской киностудии — бесплатный кинофестиваль «Бархатный сезон»
К участию в Национальной конкурсной программе допускаются игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные фильмы всех жанров, производство которых было завершено в 2023 или 2024 году.
Победители Национального конкурса определяются в номинациях: «Лучший украинский полнометражный игровой фильм» и «Лучший украинский полнометражный документальный фильм».
К участию в Международной европейской конкурсной программе допускаются игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные европейские фильмы всех жанров, производство которых было завершено в 2023 или 2024 году.
Победитель Международного европейского конкурса определяется в номинации «Лучший европейский полнометражный фильм».
Фильмы, представленные для участия в конкурсных программах, могут быть отобраны для участия во внеконкурсных программах кинофестиваля.
Напомним, в 2022 году конкурсные программы ОМКФ прошли в рамках международного Варшавского кинофестиваля. А в этом году фестиваль проводился в Черновцах. В Одессе прошли только показы специальных программ.