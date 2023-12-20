Новости Одессы и Одесской области

Одесский кинофестиваль-2024 начинает прием заявок: где пройдут показы

Одесский кинофестиваль-2024 начинает прием заявок: где пройдут показы

Одесский кинофестиваль уже второй год подряд меняет локации из-за российских обстрелов. В следующем году Одесса снова не станет принимать конкурсантов. Пятнадцатый по счету кинофестиваль поедет в Киев и пройдет с 12 по 20 июля 2024 года. Прием заявок уже открыт.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского международного кинофестиваля.

Прием заявок в Национальную и Международную конкурсные программы открыт с 19 декабря 2023 года по 1 мая 2024 года.

Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму, размещенную на официальном сайте кинофестиваля и предоставить все указанные в онлайн-форме материалы до 14:59 1 мая 2024 года.

Читайте также: Впервые на Одесской киностудии — бесплатный кинофестиваль «Бархатный сезон»

К участию в Национальной конкурсной программе допускаются игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные фильмы всех жанров, производство которых было завершено в 2023 или 2024 году.

Победители Национального конкурса определяются в номинациях: «Лучший украинский полнометражный игровой фильм» и «Лучший украинский полнометражный документальный фильм».

К участию в Международной европейской конкурсной программе допускаются игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные европейские фильмы всех жанров, производство которых было завершено в 2023 или 2024 году.

Победитель Международного европейского конкурса определяется в номинации «Лучший европейский полнометражный фильм».

Фильмы, представленные для участия в конкурсных программах, могут быть отобраны для участия во внеконкурсных программах кинофестиваля.

Напомним, в 2022 году конкурсные программы ОМКФ прошли в рамках международного Варшавского кинофестиваля. А в этом году фестиваль проводился в Черновцах. В Одессе прошли только показы специальных программ.

 

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить