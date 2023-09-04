Фокус на Украине. Каким был 14-й Одесский международный кинофестиваль

Нынешний одесский международный кинофестиваль был разделен на три блока. Специальная программа «Сделано в Одессе» была показана с 12 по 17 августа в родном городе ОМКФ. С 28 по 31 августа в польском городе Гдыня прошли Дни документальной индустрии. Но основные конкурсные показы проходили в Черновцах с 19 по 26 августа.

Журналистка Одесской жизни Юлия Сущенко смогла посетить центр Буковины и на три дня погрузиться в фестивальную жизнь.

Черновцы фестивальные

С началом российской агрессии Черновцы остались одним из немногих относительно безопасных городов Украины. В 2021 году здесь открылся современный киноконцертный центр Миколайчука, который уже успел принять несколько мощных всеукраинских культурных событий. Место проведения Одесского кинофестиваля подбиралось именно с учетом важнейших составляющих – безопасность и инфраструктура.

Именно поэтому в этом году Черновцы гостеприимно приняли у себя ОМКФ, который, как и тысячи украинцев, вернулся в этом году из зарубежной эвакуации. А это значит, что в город приехали не только специалисты, связанные с киноиндустрией, но и двадцать съемочных групп, журналисты и молодежь, желающая связать будущую жизнь с кино – участники летней киношколы.

Для показов были выбраны две локации – центр Миколайчука и кинотеатр Черновцы, расположенный в здании бывшей Темпли (синагоги). Во время второй мировой войны ее разрушили нацисты, а в пятидесятые годы пыталась «добить» советская власть. Но здание выстояло и в 1959 году его перестроили под кинотеатр.

Без красной дорожки и вечеринок

Кинофестиваль отказался от многих удобных и уже привычных опций, и это понятно – организаторы в этом году экономили каждую копеечку. Во-первых, открытие и закрытие ОМКФ прошло без традиционной красной дорожки. Все съемочные группы и гости просто фотографировались для фестивальной истории на фоне баннера.

Во-вторых, в этом году отказались от зрительского голосования и главного приза – Гран-при.

В-третьих, на фестивале не было приглашенной звезды, которой обычно еще и вручали приз «За вклад в киноискусство».

Также бросилось в глаза полное отсутствие сувенирной и рекламной продукции, кроме погашенной фестивальной марки. В этом году не заказывали специальное приложение, через которое можно было покупать билеты, не было фестивальных шаттлов, которые бесплатно подвозили зрителей на показы в разные районы города, отказались от вечеринок и выступлений групп. Не нарисовали и новый фестивальный постер, который каждый год был особенным. Весь стиль оставили с 2021 года, когда фестиваль проходил в год тридцатилетия независимости Украины. Но теперь эти якобы вышитые крестиком буквы и силуэт Дюка ассоциировались не только с вышивкой, но и с противотанковыми ежами.

Еще одно отличие фестиваля – полупустые не слишком большие залы. Только на два показа были очереди — «Довбуш» и «Мы не угаснем», документалку о местном актере, который пытается творить культуру во время блекаутов. С одной стороны это понятно, в будние дни люди работают, а Черновцы город не курортный и в отличие от Одессы и здесь гораздо меньше «тусовочной публики». Кроме того, был заметен дефицит рекламы и информационного шума. Не хочется верить, что это было из-за отсутствия хайпа и селебритиз, впрочем, немного больше рекламы фестивалю не помешали бы.

С украинским акцентом

Начиная с 2014 года многие фильмы, которые показывали на ОМКФ, были посвящены теме войны, фестивальное сообщество активно участвовало в освобождении из российской тюрьмы режиссера Олега Сенцова. Конечно, и сейчас тема военной агрессии россии красным пунктиром прошла через все фестивальные события. Более того, организаторы выделили две программы, где участвовали исключительно фильмы о войне «Да, победим!» – четыре фильма и “Хроники войны” – пять фильмов. Почти все они документальны, но именно документальное кино сейчас является инструментом, который достоверно и эмоционально, от первого лица рассказывает о событиях на фронте. Кроме того, нужно отметить и растущий интерес к документалистике в мире, например, победителем Берлинале в этом году был именно документальный фильм.

Кроме этой программы были представлены традиционные: Национальная конкурсная, Международная конкурсная, Фестиваль фестивалей и мини программы: Ночь в Париже, Эксклюзив и Украинские звезды, всего несколько сорок шесть лент, 32 из которых – украинские! Даже в международной конкурсной программе, три фильма из семи были сняты с участием Украины. Впрочем, организаторы в этом году отбирали только европейские ленты, хотя в прошлые годы были представлены фильмы всех континентов, что безусловно радовало киногурманов.

Почти все украинские фильмы были сняты накануне войны. В 2022 году работа над материалом была отложена, и только через год съемочные группы заканчивали свои проекты. Именно поэтому в титирах многих фильмов есть привещения тех, кто не дожил до премьер. Именно поэтому и открытие фестиваля и ежедневные показы начинались не только традиционными аплодисментами, но и минутой молчания.

Восстановление украинской киноиндустрии

Одна из главных миссий Одесского кинофестиваля – развитие отечественного кино. За прошедшие годы было сделано многое. Постоянные посетители фестиваля видели, как на их глазах рождались режиссеры, сценаристы, актеры. Как получали финансирование новые проекты, как зарождался и развивался кинорынок. К сожалению, ковид, а затем полномасштабная война подкосили развитие украинского кино – государственное финансирование почти отсутствует, а интеграция в иностранное сообщество не столь быстро, как бы хотелось. Впрочем, фестиваль этого года показал, что наше кино уже не исчезнет, несмотря на трудности.

Так, лучший фильм Национальной конкурсной программы «Валерия выходит замуж» начинался без государственной поддержки и закончился во время войны, рассказала копродюсер ленты Анна Яценко. Впрочем, «Валерия» уже успела взять ряд призов на кинофестивалях в Израиле и Греции и имела успешный прокат в Израиле. Лучшим документальным украинским фильмом стала лента «Откуда куда» – совместный труд украинских, польских и французских кинематографистов об украинских беженцах.

Достаточно неожиданным был выбор жюри в Международной европейской программе. Статуэтка Золотого Дюка поехала в Румынию за фильм «Млекопитающие» режиссера Себастиана Михейлеску. Едва ли он выйдет в широкий украинский прокат, ведь это вовсе не зрительский, а скорее артхаусный фильм, жанр которого не предусматривает полных залов.

Чтбы как-то загладить сокращенное количество фестивальных наград в этом году, были вручены специальные призы от разных организаций. Их получили фильмы «Пламенное небо» Кристиана Петцольда, «Правило двух стен» Дэвида Гутника, «Мы не угаснем» Алисы Коваленко. Все эти фильмы можно будет увидеть не только в кинотеатрах, но и на стриминговых платформах, где большинство украинцев и сейчас смотрят кино.

Однако, несмотря на войну и затруднительные обстоятельства, были показаны и фильмы, отвлекающие публику от войны юмором, психологическими виражами или погружением в драматическую историю одного убийства. «Мой карпатский дедушка», «Посвящение Еве» и «Сашенька» — эти ленты не получили наград, но кажется им ждет неплохая прокатная судьба. Поэтому ходит в кино, поддерживайте своих, ведь кино всегда актуально, какие бы ни были времена. До встречи на следующем Одесском кинофестивале, который мы уверены, обязательно состоится в следующем году.

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