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Как пройдет Одесский кинофестиваль в условиях войны и обстрелов

Как пройдет Одесский кинофестиваль в условиях войны и обстрелов

Каждый год в Одессе в конце июля проходил Одесский международный кинофестиваль. Пройдет он и в этом году, но в другом формате и в других локациях.

Об этом говорится в сообщении Одесского городского совета.

Мы привыкли, что Одесский кинофест – это традиционная красная дорожка, кинопремьер и звезды мирового кино как участники и гости.

В 2022 году в город летят российские ракеты и оккупантам без разницы, куда их запускать – военный объект, нефтебазу, музей или жилой дом.

Поэтому из соображений безопасности организаторам кинофестиваля пришлось поменять свои планы.

И, несмотря на войну, мероприятие состоится, однако в другом формате и на нескольких локациях мира.

Так, программа Одесского кинофеста будет транслироваться на кинофестивалях Норвегии, Канады, Чехии, Косово и Польши.

Уже 26-31 июля 2022 года на кинофестивале PriFest в Косово пройдут специальные показы украинских фильмов, организованные совместно с Одесским международным кинофестивалем.

В программу специальных показов войдут полнометражные и короткометражные фильмы украинских режиссеров-дебютантов, представленные в конкурсную программу XIII Одесского международного кинофестиваля.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в этом году Одесский кинофестиваль может пройти в другом городе.

Также сообщалось, что Одесский международный кинофестиваль в 2022 году пройдет в Косово.

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