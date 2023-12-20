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Одеський кінофестиваль-2024 розпочинає прийом заявок: де пройдуть покази

Одеський кінофестиваль-2024 розпочинає прийом заявок: де пройдуть покази

Одеський кінофестиваль уже другий рік поспіль змінює локації через російські обстріли. Наступного року Одеса знову не прийматиме конкурсантів. П’ятнадцятий кінофестиваль поїде до Києва і пройде з 12 по 20 липня 2024 року. Прийом заявок вже відкрито.

Про це повідомила прес-служба Одеського міжнародного кінофестивалю.

Прийом заявок до Національної та Міжнародної конкурсних програм відкрито з 19 грудня 2023 року по 1 травня 2024 року.

Для подання заявки необхідно заповнити онлайн-форму, розміщену на офіційному сайті кінофестивалю та надати всі вказані в онлайн-формі матеріали до 14:59 1 травня 2024 року.

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До участі у Національній конкурсній програмі допускаються ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2023 чи 2024 році.

Переможці Національного конкурсу визначаються у номінаціях: «Найкращий український повнометражний ігровий фільм» та «Найкращий український повнометражний документальний фільм».

До участі у Міжнародній європейській конкурсній програмі допускаються ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні європейські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2023 чи 2024 році.

Переможець Міжнародного європейського конкурсу визначається у номінації “Найкращий європейський повнометражний фільм”.

Фільми, представлені для участі у конкурсних програмах, можуть бути відібрані для участі у позаконкурсних програмах кінофестивалю.

Нагадаємо, в 2022 году конкурсные программы ОМКФ прошли в рамках международного Варшавского кинофестиваля. А цього року фестиваль проводився у Чернівцях. В Одесі пройшли лише покази спеціальних програм.

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