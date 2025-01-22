Как сообщилается на сайте кинофестиваля, 16-й по счету Одесский международный кинофестиваль пройдет с 24 сентября по 4 октября. Как и в прошлом году, мероприятие состоится в Киеве.

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В этом году Одесский кинофестиваль объявляет прием полнометражных и документальных фильмов в двух конкурсных программах:

Национальная конкурсная программа,

Международная конкурсная программа.

Также состоятся питчинг в рамках секции Film Industry Office и внеконкурсные специальные программы показов.

Прием заявок на участие в конкурсных программах ОМКФ 2025 продлится до 1 июня.

Напомним, в 2022-м году Одесский кинофестиваль вынужденно путешествовал по Европе по фестивалям Чехии, Польши и Косово. В 2023 году проводился в Черновцах. Но именно на Киев одесситы особенно обиделись, считая что столица «забрала нашу фишку».