Одесский кинофестиваль-2024: стали известны фильмы-победители

Сегодня вечером, 20 июля 2024 года, в Киеве, где в этом году проходит 15-й Одесский кинофестиваль, были объявлены победители конкурса.
Об этом сообщает присутствующая на мероприятии корреспондент «Одесской жизни» Юлия Сущенко.
Читайте также: Одесский кинофестиваль: нужен ли он во время войны и почему проходит в Киеве
Европейская программа
Лучшими фильмами Европейской программы стали:
- третье отличие: «Лохиновые мечты» (Грузия);
- второе отличие: «Секс» (Норвегия);
- главный приз: «Почти ничего» (Польша).
Национальная программа
- Приз Fipresci – награду от украинских кинокритиков получил «Союз Перуна» – документальный фильм военнослужащего Евгения Мазуренко.
- Первое отличие Национального конкурса получил фильм «Кислородная станция» режиссера Ивана Тимченко.
- Вторая специальная награда досталась фильму «Яса» режиссера Сергея Маслобойщиков.
- Золотого Дюка за Лучший игровой украинский фильм получил фильм «Серые пчелы» режиссера Дмитрия Моисеева.
«Золотого Дюка» и 75 тысяч гривен за лучший документальный фильм получил фильм «Гляделов» Ксении Красновой.
За лучшую музыку и песню награжден фильм «Кислородная станция».
Читайте также: На Одесской киностудии снимают фильм об украинской Одессе и хотят удивить продолжением легендарного фильма (Видео).