Одесский кинофестиваль-2024: стали известны фильмы-победители

Одесский кинофестиваль-2024: стали известны фильмы-победители

Сегодня вечером, 20 июля 2024 года, в Киеве, где в этом году проходит 15-й Одесский кинофестиваль, были объявлены победители конкурса.

Об этом сообщает присутствующая на мероприятии корреспондент «Одесской жизни» Юлия Сущенко.

Читайте также: Одесский кинофестиваль: нужен ли он во время войны и почему проходит в Киеве

Европейская программа

Лучшими фильмами Европейской программы стали:

  • третье отличие: «Лохиновые мечты» (Грузия);
  • второе отличие: «Секс» (Норвегия);
  • главный приз: «Почти ничего» (Польша).

Национальная программа

  • Приз Fipresci – награду от украинских кинокритиков получил «Союз Перуна» – документальный фильм военнослужащего Евгения Мазуренко.
  • Первое отличие Национального конкурса получил фильм «Кислородная станция» режиссера Ивана Тимченко.
  • Вторая специальная награда досталась фильму «Яса» режиссера Сергея Маслобойщиков.
  • Золотого Дюка за Лучший игровой украинский фильм получил фильм «Серые пчелы» режиссера Дмитрия Моисеева.

«Золотого Дюка» и 75 тысяч гривен за лучший документальный фильм получил фильм «Гляделов» Ксении Красновой.

За лучшую музыку и песню награжден фильм «Кислородная станция».

Читайте также: На Одесской киностудии снимают фильм об украинской Одессе и хотят удивить продолжением легендарного фильма (Видео).

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua