Одесский кинофестиваль: нужен ли он во время войны и почему проходит в Киеве

В этом году «Одесская жизнь» едва ли не единственное одесское медиа, которое освещает ход событий прямо с фестиваля. Мы считаем, что это значительное событие для города, даже если оно проходит в другом месте, и одесситам будет полезно и интересно как проходит событие. Тем не менее, когда мы начали освещать ход фестиваля в соцсетях, то столкнулись с большим количеством негативных комментариев. Мы ценим мнение своих читателей, поэтому тщательно перечитали все присланные нам вопросы и попробуем ответить на наиболее распространенные.

И что же в нем одесского?

«Одесские фестивали, которые не проводятся в Одессе, не должны так называться».

В 2022-м году кинофестиваль вынужденно путешествовал по Европе по фестивалям Чехии, Польши и Косово. В 2023 году проводился в Черновцах. Но именно на Киев одесситы особенно обиделись, считая что столица «забрала нашу фишку».

Тот факт, что кинофест проходит не дома также смущает и кинодеятелей. На церемонии открытия то тут, то там звучало: «Одесский кинофестиваль должен проходить в Одессе!».

Организаторы объяснили, что этот перенос — вынужденный. На фестивале присутствует много посетителей, а укрытие ни одной из традиционных одесских локаций не сможет принять всю эту толпу в случае воздушной тревоги. В Киеве же есть метро, которое одновременно выступает и убежищем. Локации ОМКФ, где сейчас проходят показы, находятся рядом со станциями. И каждый сеанс начинается с объявления правил безопасности, зрителям объясняют куда они должны перейти в случае включения сирены.

Безопаснее ли Киев безопаснее Одессы? Этот вопрос стоит особенно остро после событий 8 июля, когда ракета попала в детскую больницу «Охматдет». К сожалению, пока продолжается российско-украинская война, опасно везде.

Кто все эти люди?

«Что это за «известные» неизвестные люди на красной дорожке?»

На самом деле, это сложный вопрос. Вопрос к украинцам, почему они не знают в лицо людей, которые делают современное украинское кино. На предыдущих фестивалях доходило до смешного, когда медиа более охотно освещало платья популярных блогеров, чем представителей киноиндустрии, которые приехали представить свои фильмы.

Это также вопрос к Госкино и Министерству культуры, почему среди украинцев не проводится популяризация украинского кино. Почему мы не смотрим на то, как работают в этом направлении наши соседи, и не делаем выводы? Нам может это не нравиться, но они в этом успешны, мир с восторгом потребляет «великую русскую культуру», в том числе и через кинематограф. А что мы можем им противопоставить?

Кинофестиваль — это один из самых действенных способов популяризации современного украинского кино и среди украинцев, и среди иностранцев. А еще — возможность привлечь инвестиции для съемок.



А где ТЦК на фестивале?

«Почему не вручают повестки на призыв в ряды ВСУ?»

На церемонии открытия посвятили отдельный блок мужчинам и женщинам, которые присоединились к силам обороны и борются за независимость Украины на фронте. Это был довольно внушительный перечень. На саму церемонию смогли приехать режиссер Ахтем Сеитблаев, актер Алексей Триденко, режиссер-документалист Алиса Коваленко, а также наш одесский Коля Серга (музыкант, поэт, ведущий, ну вы же знаете за Колю). Все они — военнослужащие.

Самая страшная часть этого блока была посвящена некрологам. Например, в рамках программы ретроспективы был показ фильма «Забытые» 2019-го года о жизни людей в оккупированном Луганске. Одну из главных ролей там сыграл Василий Кухарский, который погиб в декабре 2023 года от тяжелых ранений на фронте. Представляя фильм зрителям, его съемочная команда плакала.

Глядя на имена тех, кто сейчас воюет, и тех, кто вернулся на щите, понимаешь, какие потери несет современное украинское кино.

Бал посреди чумы?

«Оно же сейчас актуально, эти фестивали, праздники? У меня нет слов! Сколько денег угроблено?»

О том, что сейчас идет война, никто не забыл. «Сегодня — 15 лет Одесскому международному кинофестивалю и 10 лет войны», — отметила президент ОМКФ Виктория Тигипко в приветственном слове. Со сцены постоянно звучало напоминание о событиях, которые сейчас происходят в стране.



Минутой молчания почтили память всех погибших на войне. Ведущие призвали благодарить врачей, спасателей, пожарных, волонтеров и всех тех, кто приходит на помощь во время беды, а также делать пожертвования в благотворительные фонды.

Но госпожа Виктория также отметила, что несмотря на войну — культура продолжается. Война идет в том числе и за нашу идентичность, а кино — является ее частью. Поэтому команде фестиваля настолько важно продолжать делать свое дело.

«Проводят фестивали, а потом удивляются, что мероприятие не хочет помогать!»

А вот здесь в качестве ответа можно привести комментарий представителя мероприятия — британского кинодеятеля Майка Фиггиса, который в этом году является членом жюри нацконкурса.

«Очень важно, чтобы на мировой арене Украину видели как страну, которая продолжает двигаться вперед несмотря ни на что. В частности в киноиндустрии. <…> Искусство — это самое важное что у нас есть. Это оружие, но это также и лекарство», — сказал он, отметив, что именно в этой роли фильмы становятся тем, что спасает души.

Спасет ли души Одесский международный кинофестиваль? Увидим по его окончанию. Однако в качестве «таблеток для более ясного мышления» уже представили несколько фильмов о работе российской пропаганды на западе. Один из них — «Игровая площадка для Путина», где исследуется влияние РФ на жителей Польши.

И в заключение хотелось бы сказать. Если у нас не будет украинского кино, то придется смотреть российское. Готовы ли вы к этому?