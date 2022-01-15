Одесский историко-краеведческий музей приглашает на День селфи

Что ни говори, а одесский парк Победы так и манит к себе горожан, причем в любое время года: есть здесь и где погулять, и чем заняться, и что пофотографировать.

Вот и фотокорреспондент «Одесской жизни» решил на днях в очередной раз наведаться в этот парк – в первый (и, надеемся, далеко не последний!) раз в 2022 году. Что же он заметил на этот раз?

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