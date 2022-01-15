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Одесский историко-краеведческий музей приглашает на День селфи

Одесский историко-краеведческий музей приглашает на День селфи

Одесский историко-краеведческий музей приглашает всех желающих отметить Международный день селфи в воскресенье, 16 января 2022 года.

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Об этом сообщается на Facebook-странице музея.

«Готовьте фронтальные камеры, выключите вспышку, чтобы не навредить экспонатам, и вперед в Одесский историко-краеведческий музей!»,

– приглашают одесситов сотрудники учреждения.

Посетителям предлагают сделать селфи в музее и отправить фото на Facebook-страницу историко-краеведческого музея с хештегом #MuseumSelfie. Самые оригинальные будут опубликованы.

Пароль для посещения: «Музейное селфи».

Музей ждет всех любителей селфи завтра, 16 января, с 10:00 до 17:00 часов по адресу: г. Одесса, улица Гаванная, 4.

Напомним, 6 мая 2021 года Одесский историко-краеведческий музей отпраздновал свой 65-летний юбилей.

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Фото с Facebook-страницы Одесского историко-краеведческого музея

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Редакция ПРОФИЛЬ

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