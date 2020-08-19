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Одесский историк Андрей Красножон будет принимать участие в местных выборах

Одесский историк Андрей Красножон будет принимать участие в местных выборах

Одесский историк, заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского Андрей Красножон заявил о своем намерении принять участие в предстоящих местных выборах.

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Об этом он сообщил после пресс-конференции в пресс-центре «Паритет», посвященной итогам прошедшей экспедиции в Белгород-Днестровской крепости.

— Я собираюсь принять участие в местных выборах. По крайней мере, у меня есть такие планы. Время покажет, насколько это будет эффективно. Надеюсь, от этого будет польза и для крепости, и для Тиры, да и в целом для культурного наследия, — сказал историк.

По этому поводу народный депутат Украины Алексей Гончаренко добавил, что видит в будущем Андрея Красножона депутатом Одесского областного совета от партии «Европейская солидарность» — равно как и директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, который ранее сообщил о своем намерении баллотироваться в Одесской облсовет.

— Эти люди четко знают, зачем идут в политику и чем они будут там заниматься. Поэтому мы сделали предложение Андрею Красножону баллотироваться в Одесский областной совет, и уже получили его предварительное согласие и очень надеемся на поддержку избирателей, — сообщил Алексей Гончаренко.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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