Побеждая тьму: на одесской Книжке — светлая графика

Год не успел начаться, а знаменитая Книжка на Александровском проспекте уже порадовала новой выставкой. Здесь представлены графические работы (проект «ВоляНеСмерть»).

О чем они? О свете…

Человек поднимается по ступенькам с фонариком, с ним же идет по улице, семейная пара сидит у стола со свечой. Встретились влюбленные, и тоже держат в руках фонарики.

Свечи, фонари, лучи яркие и не очень. Знакомая картина, не правда ли? Все это — о нашем сегодняшнем дне, когда «свет выдают» теперь по часам.

И это — наша реальность, еще один отголосок проклятой войны, отозвавшийся таким вот поразительным образом в работах одесского художника Ярослава Войцеховского…

Но есть и нечто более главное, ради чего и стоит побывать на Книжке, чтобы увидеть все это собственными глазами:

«Черная тьма, которая должна была приводить в ужас и сковывать, еще больше помогла осознать ценность света, который есть в нас…», — так пишет о представленных на выставке работах Ярослав.

И, кстати, присмотритесь к ним повнимательней: они высвечивают не только наши сегодняшние «электропроблемы», но и дарят свет души, который проливается в людях лучами веры в нашу Победу, в любовь и силу духа украинцев…

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Фото Марии Котовой