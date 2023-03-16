В Одессе появился личный кот известного кларнетиста (фото)

Неподалеку от Горсада, на углу улиц Пастера и Преображенской, появился новый одесский патриотический кот – творение ребят из арт-студии LBWS_168. Вероятно, этот котик – один из самых необычных. Он играет на кларнете и уже назван «личным котом» канадского музыканта.

Патриотические одесские коты, наши военные котомуралы, коты нового времени… Они стали появляться на улицах Одессы с первых дней войны и продолжают свое путешествие по сей день… А вот кот, играющий на кларнете, он же МилКит – именной.

Этот кот создан художниками студии LBWS в честь Юлиана Милкиса – живущего в Нью-Йорке музыканта, который с большим успехом дал несколько концертов в Одесской филармонии.

Юлиан Милкис родился в Одессе. Совсем крошечным родители вывезли его в россию. Потом семья эмигрировала в Канаду. Местом своего проживания Юлиан называет Нью-Йорк.

В Одессе Юлиан Милкис познакомился с Игорем Матроскиным и другими нашими художниками из студии LBWS_168.

«Как же я рад, что мой личный кот-патриот в Одессе! Я был фанатом этих котов задолго до того, как у меня появился свой. Эти гениальные художники создают патриотическое граффити в поддержку победы Украины с самого начала войны. Одесситы их любят. Эти замечательные художники также маскируют машины для фронта, красят остановки, бомбоубежища и многое другое. Спасибо! Слава Украине!», – так отозвался Юлиан Милкис и о мастерах из арт-студии, и о «личном коте» на своей странице в Facebook.

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Фото: ФБ-страница Юлиана Милкиса и автора