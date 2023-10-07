Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю

Сегодня, 7 октября 2023, Cектор Газа нанес массированные ракетные удары по центральным и южным районам Израиля и высадил десант. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь» со ссылкой на израильское госрадио Kan.
Что известно:
- за первые 20 минут по Израилю было выпущено 5000 ракет. Есть погибшие;
- палестинские силы десантировались на территорию Израиля на парапланах и пикапах;
- на границе с Сектором Газа горит израильский танк Меркава Mk.4;
- палестинские силы захватили полицейский участок в городе Сдерот;
- также, по утверждениям, захвачено израильское поселение Беэри и ряд домов в поселке Отеф;
- палестинские боевики опубликовали фото захваченных в плен израильских солдат. Если это подтвердится, это первый случай за десятилетия;
- пленных мирных жителей и израильских военных боевики вывозят на территорию сектора Газа;
- в Израиле объявлено состояние «готовности к войне».
- закрыт Международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.
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