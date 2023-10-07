Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю

Одесситы больше месяца добиваются отмены неадекватных тендеров – что происходит у мэрии 7 октября? Уже больше месяца одесситы добиваются от местных властей отменить многомиллионные тендеры, которые считают не совсем уместными в дни войны, когда помощь в первую очередь требуется нашей армии и защитникам. И сегодняшняя суббота, 7 октября 2023 года, не стала исключением: горожане провели у здания одесской мэрии очередную акцию протеста. ПОДРОБНЕЕ

Какие бывают зарядные станции для электромобилей* Приобретение электромобиля – удачное решение. Перед покупкой, помимо критериев скорости и мощности, также необходимо определиться с типом зарядки. На рынке представлен широкий ассортимент устройств, что ставит будущего владельца электромобиля перед нелегким выбором. ПОДРОБНЕЕ

Балте — 497 лет: чем интересен город с более чем 50 объектами культурного исторического наследия День рождения Балты жители отмечали широко – с ярмарками, концертами, народными гуляниями, фейерверками и обязательным угощением тортом. Но с началом русско-украинской войны второй год ничего этого нет. Но город этого не стал менее интеремсным. Рассказываем, что есть в Балте, какие достопримечательности, что там можно посмотреть. ПОДРОБНЕЕ

Война, день 591: за сутки более 600 оккупантов стали «двухсотыми» Сегодня, в субботу, 7 октября 2023 года, начались пятьсот девяносто первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. ПОДРОБНЕЕ