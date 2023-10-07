Новости Одессы и Одесской области

Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю

Сегодня, 7 октября 2023, Cектор Газа нанес массированные ракетные удары по центральным и южным районам Израиля и высадил десант. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь» со ссылкой на израильское госрадио Kan.

Что известно:

  • за первые 20 минут по Израилю было выпущено 5000 ракет. Есть погибшие;
  • палестинские силы десантировались на территорию Израиля на парапланах и пикапах;
  • на границе с Сектором Газа горит израильский танк Меркава Mk.4;
  • палестинские силы захватили полицейский участок в городе Сдерот;
  • также, по утверждениям, захвачено израильское поселение Беэри и ряд домов в поселке Отеф;
  • палестинские боевики опубликовали фото захваченных в плен израильских солдат. Если это подтвердится, это первый случай за десятилетия;
  • пленных мирных жителей и израильских военных боевики вывозят на территорию сектора Газа;
  • в Израиле объявлено состояние «готовности к войне».
  • закрыт Международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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