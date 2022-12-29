Демонтированные памятники переселились во дворы одесского Худмузея: (фотофакт)

Главный символ Одессы помыли и обновили его «убежище» (фоторепортаж) В канун нового года в Одессе отмыли памятник Дюку де Ришелье и обновили его укрытие — мешки с песком. Од этом сообщили в пресс-службе мэрии города. ПОДРОБНЕЕ

Без «основателей Одессы»: что сейчас на месте памятника Екатерине II? (видео) Сегодня, 29 декабря 2022 года, одесская Екатерининская площадь осталась без своего главного «символа» – памятника «основателям Одессы», также известного как памятник Екатерине Второй. Как известно, этой ночью скандальный памятник таки демонтировали. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Что же появилось на месте памятника русской императрице? ПОДРОБНЕЕ