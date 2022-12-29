Демонтированные памятники переселились во дворы одесского Худмузея: (фотофакт)

Демонтированные памятники Екатерине II и Суворову нашли новое пристанище во дворе (вернее, дворах) Одесского Худмузея.
Демонтаж памятников начался вчера 28 декабря, продлился ночью, и вот сегодня, заглянув во двор Одесского Художественного музея мы можем лицезреть «новоселов».
«Новодельная» Екатерина II и ее сподвижники— Де Рибас, Де Волан, Зубов и Потемкин (то есть, четыре аутентичных элемента памятника), находятся сейчас на территории фасадного двора Худмузея. Памятник же Суворову расположен во внутреннем дворе.
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Фото Марии Котовой