Картины из Одесского художественного музея отправились в убежище (фото)

Сотрудники Одесского художественного музея демонтировали экспозицию. Все картины и фарфор отправились в безопасное «убежище», а скульптуры обернули пленкой. Об этом сообщили на странице музея в Facebook.

Работу проводили при согласовании с департаментом культуры, национальностей, религий и охраны культурного наследия Одесской обладминистрации. Руководил процессом заместитель директора по хозяйственно-административной части Виталий Грязных, который временно исполняет обязанности директора музея.

Напомним, что в экспозиции музея, размещенной в 26-ти залах, представлены творения иконописцев XVI-XVІІІ веков, многочисленные работы И.К. Айвазовского, художников второй половины XIX века, прежде всего, членов Товарищества передвижных художественных выставок. Это работы художников И. Крамского, А. Саврасова, И. Левитана, И. Шишкина, А. Куинджи, И. Репина, В. Сурикова и многих других. Искусство рубежа XIX и XX веков представлено произведениями В. Серова, М. Врубеля, Н. Рериха, Б.Кустодиева, А. Бенуа, К. Сомова, В. Кандинского и живописью мастеров Товарищества южнорусских художников, К. Костанди, Г. Ладыженского, Герасима Головкова, П. Нилуса, Петра Ганского, Н. Кузнецова.

С октября 2021 года музей получил статус Национального. Одесская жизнь сообщала, что до конца 2022 года в музее должны были пройти работы в рамках программы «Большая реставрация».

Фото с Facebook-страницы Одесского худмузея

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