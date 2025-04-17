Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

Печерський суд Києва ухвалив продовжити Євгену Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 травня 2025 року включно з можливістю сплати застави в розмірі 179 мільйонів 863 тис. гривень.

У вівторок, 15 квітня, Апеляційний суд розглянув скаргу захисту екс-військкома, залишивши рішення незмінним.

Борисова підозрюють в організації перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період та організації складання і видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.

Нагадаємо, Борисов організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків. На підставі неправдивого рішення службової перевірки та згідно з висновком МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 тис. 480 грн.

Наприкінці 2024 року ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова повторно відправили під варту. Також у суді перебуває обвинувальний акт у справі відмивання 140 мільйонів гривень.

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