Новости Одессы и Одесской области

Бывшего одесского военкома снова задержали в Киеве (видео)

Бывшего одесского военкома снова задержали в Киеве (видео)

В среду, 25 декабря 2024 года, сотрудники Госбюро расследований (ГБР) задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн гривен.

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Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, Бюро получило информацию, что после выхода из изолятора экс-военком планировал скрываться от следствия, в частности, уехать за границу, предварительно оформив себе инвалидность.

Экс-чиновника снова задержали, а его недвижимость в Испании передали в управление АРМА (Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

По информации правоохранителей, Борисову сообщили о подозрении в совершении новых уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период), ч. 3 ст. 27 и ч. 1 ст. 366 (организация составления и выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа) УК Украины.

«Он организовал себе оформление небоевой травмы, полученной даже не во время исполнения служебных обязанностей как связанной с защитой Родины. На основании ложного решения служебной проверки и согласно заключению МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 тыс. 480 грн за период апрель-июнь 2022 года», – сообщили в ГБР.

Как сообщалось, летом 2023 года Печерский районный суд Киева избрал бывшему главе Одесского ТЦК и СП меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 150 млн гривен.

Евгения Борисова подозревают в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. При этом бывший чиновник пытался уйти от следствия – он использовал элементы конспирации – менял номера телефонов, автомобилей, месторасположение и т.д. но в итоге в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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