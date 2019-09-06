fbpx

Новости Одессы и Одесской области

В Одесі біля Палацу спорту планують побудувати багаторівневий паркінг

В Одесі біля Палацу спорту планують побудувати багаторівневий паркінг

Паркінг з’явиться на місці нинішньої парковки.

Таке рішення прийняли депутати Одеської обласної ради під час сесії, про це повідомляє Пассажирский транспорт.

Його зведуть за кошти інвестора, якого виберуть на відкритому конкурсі – таке рішення прийняла Одеська обласна рада.

Паркінг з’явиться на місці нинішньої парковки, на ділянці, яка має площу близько півгектара. Площа забудови складе 1608,5 квадратних метра. Висота будівлі багаторівневого паркінгу планується 10 метрів. Він зможе вміщати близько 200 легкових автомобілів. Орієнтовна вартість складе 56 млн грн. При цьому 10% паркомісць перейде у власність громади регіону, а іншими розпоряджатиметься інвестор.

Рішення про будівництво паркінгу депутати Одеської облради підтримали не відразу – коли питання перший раз поставили на голосування його підтримали тільки 39 депутатів. Однак питання було поставлено повторно на голосування на прохання депутата Віктора Баранського. Після цього питання було підтримано депутатським корпусом.

Фото: Львівський портал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить