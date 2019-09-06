В Одесі біля Палацу спорту планують побудувати багаторівневий паркінг

Паркінг з’явиться на місці нинішньої парковки.

Таке рішення прийняли депутати Одеської обласної ради під час сесії, про це повідомляє Пассажирский транспорт.

Його зведуть за кошти інвестора, якого виберуть на відкритому конкурсі – таке рішення прийняла Одеська обласна рада.

Паркінг з’явиться на місці нинішньої парковки, на ділянці, яка має площу близько півгектара. Площа забудови складе 1608,5 квадратних метра. Висота будівлі багаторівневого паркінгу планується 10 метрів. Він зможе вміщати близько 200 легкових автомобілів. Орієнтовна вартість складе 56 млн грн. При цьому 10% паркомісць перейде у власність громади регіону, а іншими розпоряджатиметься інвестор.

Рішення про будівництво паркінгу депутати Одеської облради підтримали не відразу – коли питання перший раз поставили на голосування його підтримали тільки 39 депутатів. Однак питання було поставлено повторно на голосування на прохання депутата Віктора Баранського. Після цього питання було підтримано депутатським корпусом.

Фото: Львівський портал