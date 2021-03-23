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Одесский дом Руссова: фасад обрастает проблемами, новая плитка требует очередного ремонта (фото)

Одесский дом Руссова: фасад обрастает проблемами, новая плитка требует очередного ремонта (фото)

В Одессе обновленный дом Руссова после зимы со снегами предстает перед нами в марте далеко не в лучшем виде. Фасад являет собой довольно печальное зрелище, а тротуар рядом в виде новой брусчатки и плитки стал и вовсе проблемным.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Пока в Одесе решается вопрос, кто же первым «заселит» обновленный дом Руссова, сам памятник архитектуры, приведенный в «божеский вид», продолжает его терять.

Проблемы с фасадом, покрывающимся морщинами, трещинами и прочими некрасивостями — тема уже не новая. «Одесская жизнь» сообщала о них в августе прошлого года.

Время идет, а вместе с ним — и фасадные проблемы. И сейчас, как видите на наших фото, речь идет уже не только о «морщинах и трещинах», а о выбоинах и даже уродствах.

Что касается тротуара рядом с домом Руссова, то и здесь ситуация плачевна. Новая плитка шатается, «ходит»; новая брусчатка превращается в «камешки под ногами».

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что директору компании, которая реставрировала дома Руссова, сообщили о подозрении в нанесении ущерба государству в 5 миллионов гривен.

Фото: Мария Котова

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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