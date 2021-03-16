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Кто поселится в одесском доме Руссова?

Кто поселится в одесском доме Руссова?

На заседании депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности немного прояснилась судьба будущего дома Руссова в Одессе. Точнее, стало известно, кто, скорее всего, станет первым «поселенцем» после восстановления.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

В ходе заседания комиссии директор департамента внутренней политики мэрии Александр Жильцов сообщил, что дом Руссова, который был принят в коммунальную собственность, будет использоваться как общественное здание – в общегородских целях. Вполне вероятно, что одно из помещений в нем, точнее, целый этаж, займет коммунальное учреждение «Одесский муниципальный молодежный центр». Оно будет оплачивать аренду по льготной ставке – один процент стоимости.

Сейчас КУ «Одесский муниципальный молодежный центр» располагается в здании на Жуковского, 8.

Что будет располагаться в других помещениях, пока неизвестно. Все они будут сдаваться или передаваться муниципальным, государственным бюджетным учреждениям или общественным организациям по льготной арендной ставке.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что директору компании, которая реставрировала дом Руссова, сообщили о подозрении в нанесении ущерба государству в 5 миллионов гривен.

Также мы рассказывали, что на Соборной площади строят подстанцию для дома Руссова.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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