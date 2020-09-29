Снова об одесской Канаве: развалины на Деволановском спуске не дают возможности начать капремонт (фото)

Мэр Одессы Геннадий Труханов потребовал от владельцев домов на Деволановском спуске: они должны привести в порядок свои выкупленные здания, чтобы обеспечить их безопасность. Он сообщил, что все эти выкуплены частными владельцами, а сейчас там просто развалины. И работы из-за них проводить просто опасно. К тому же, город не будем наводить порядок на территории, которая ему не принадлежит.

Было также дано поручение и.о. директора департамента архитектуры Михаилу Шайденко провести совещание по данному поводу с домовладельцами. Директору юридического департамента Инне Поповской поручено разобраться, имеет ли право город наказать собственников этих домов за доведение зданий до аварийного состояния.

В самом деле, развалин-руин на Деволановском спуске предостаточно. Смотреть страшно, не говоря уже о том, чтобы проходить рядом. Об этом мы сообщали неоднократно, летом делали репортаж о состоянии спуска, находящегося в центре города.

Напомним также, что летом мы рассказывали и о том, что грядет ремонт несчастного спуска. Соответствующий тендер был объявлен городским управлением капитального строительства в системе публичных закупок ProZorro.

Фото: Мария Котова