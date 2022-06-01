Одесский Деволановский спуск: проезд закрыт до конца года

Военный май по-одесски: уличные коты и цветы (фоторепортаж) Последний день военной одесской весны-2022… Завтра начинается военное одесское лето. Такой вот отсчет у нас теперь с 24 февраля – нашей общей военной зимы. ПОДРОБНЕЕ

У одесского Привоза появились «розовые линии» – для чего? (фото) Выходим (или заходим) на знаменитый одесский Привоз с центрального входа – и видим очередные новшества на отремонтированном участке Преображенской, которые протягиваются вдоль новой трамвайной линии до перекрестка с Пантелеймоновской. Что это за «розовые линии» такие? ПОДРОБНЕЕ