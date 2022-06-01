Одесский Деволановский спуск: проезд закрыт до конца года

В Одессе закрыли для проезда до конца года участок Деволановского спуска.
Как информирует пресс-службы мэрии города, в рамках капитального ремонта было временно закрыто движение Деволановским спуском на участке между улицей Еврейской и Карантинным спуском.
Данный участок перекрыт в связи с необходимостью замены инженерных сетей, которые проходят под Деволановским спуском: водопровода, канализации, электрических сетей, сетей связи и т.д.
Как сообщается, движение транспорта на данном участке Деволановского спуска будет закрыто до 31 декабря 2022 года.
Напомним, о закрытии участка Деволановского спуска в рамках капремонта сообщалось еще в конце апреля. Тогда отмечалось, что движение транспорта на этом участке будет закрыто до 1 июня 2022 года.
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Фото Марии Котовой