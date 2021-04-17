Ремонт одесских дорог: где коммунальщики поработают на выходных

Сегодня и завтра, 17 и 18 апреля, в Одессе продолжится капитальный и текущий ремонт дорог на ряде улиц во всех районах города.

По данным Управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского. Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован по:

ул. Дидрихсона;

ул. Старопортофранковской;

ул. Ришельевской.

В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на:

ул. Василия Стуса;

ул. Краснова;

Люстдорфской дороге;

ул. Спартаковской.

В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:

ул. Академика Королёва;

ул. Львовской;

ул. Ильфа и Петрова;

пр. Небесной Сотни;

ул. Левитана;

пер. Макаренко / пер. Дачный;

пр. Академика Глушко.

В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись по:

ул. Черноморского казачества;

ул. Сергея Ядова.

Данный план может быть изменен в зависимости от погодных условий.

Фото: Odessit