Ремонт одесских дорог: где коммунальщики поработают на выходных

Сегодня и завтра, 17 и 18 апреля, в Одессе продолжится капитальный и текущий ремонт дорог на ряде улиц во всех районах города.
По данным Управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского. Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован по:
- ул. Дидрихсона;
- ул. Старопортофранковской;
- ул. Ришельевской.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на:
- ул. Василия Стуса;
- ул. Краснова;
- Люстдорфской дороге;
- ул. Спартаковской.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- ул. Академика Королёва;
- ул. Львовской;
- ул. Ильфа и Петрова;
- пр. Небесной Сотни;
- ул. Левитана;
- пер. Макаренко / пер. Дачный;
- пр. Академика Глушко.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись по:
- ул. Черноморского казачества;
- ул. Сергея Ядова.
Данный план может быть изменен в зависимости от погодных условий.
Фото: Odessit