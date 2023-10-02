Одеський борець готується до відбору на Олімпіаду-2024

Борець вільного стилю із Тарутино Василь Михайлов вирушає до Німеччини, де готуватиметься до ліцензійного відбору для участі в Олімпійських іграх-2024.

18 вересня вихованець Тарутинської ДЮСШ Василь Михайлов у складі Національної команди України взяв участь у Чемпіонаті світу з вільної боротьби, що проходив у столиці Сербії Белграді. У поєдинку українець здобув перемогу над представником Казахстану Болатом Сакаєвим у ваговій категорії 79 кг та став бронзовим призером чемпіонату.

Тим самим Василь Михайлов повторив свій минулорічний успіх і став бронзовим призером Чемпіонату світу з вільної боротьби. Його бронза – єдина медаль чоловічої збірної команди України.

На п’єдесталі український борець не потис руку представнику росії, який посів перше місце, і відмовився позувати з представником країни-агресора для спільного фото.

У квітні цього року Михайлов вперше за 10 років виграв континентальне золото. На чемпіонаті Європи з вільної боротьби у фіналі наш земляк здолав грека Георгіоса Кугіумцідіса (3:1).

Наразі спортсмен вирушає до Німеччини, де протягом двох місяців готуватиметься до ліцензійного відбору для участі в Олімпійських іграх-2024. У мерії Одеси обіцяють спортсмену надати “всебічну підтримку”.

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