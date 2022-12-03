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Зачем одесский спортсмен выставил на аукцион свои медали?

Зачем одесский спортсмен выставил на аукцион свои медали?

Двухкратный олимпийский чемпион по гребле на каноэ из Одессы Юрий Чебан выставил все свои три олимпийские медали (золото Лондона-2012 и Рио-2016, а также бронзу Пекина-2008) на благотворительный аукцион.

Как сообщают в одесской мэрии, средства от продаж своих наград титулованный спортсмен направит на помощь украинцвам, пострадавшим во время войны.

«Это был один из лучших моментов моей жизни, сравнимый разве что с рождением моего ребенка. Этот олимпийский финишный рывок навсегда оставил масштабное воспоминание в мировой истории и сердцах Украины. Пора двигаться дальше, я бы хотел, чтобы эти медали принесли пользу украинцам еще раз», – отметил Юрий Чебан.

Медали Юрия Чебана

Аукцион на платформе SCP Auctions продлится до 10 декабря. Стартовая цена за золотые награды составляет 10 тысяч долларов, а за бронзу – 5 тысяч долларов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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