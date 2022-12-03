Зачем одесский спортсмен выставил на аукцион свои медали?

Двухкратный олимпийский чемпион по гребле на каноэ из Одессы Юрий Чебан выставил все свои три олимпийские медали (золото Лондона-2012 и Рио-2016, а также бронзу Пекина-2008) на благотворительный аукцион.

Как сообщают в одесской мэрии, средства от продаж своих наград титулованный спортсмен направит на помощь украинцвам, пострадавшим во время войны.

«Это был один из лучших моментов моей жизни, сравнимый разве что с рождением моего ребенка. Этот олимпийский финишный рывок навсегда оставил масштабное воспоминание в мировой истории и сердцах Украины. Пора двигаться дальше, я бы хотел, чтобы эти медали принесли пользу украинцам еще раз», – отметил Юрий Чебан.

Аукцион на платформе SCP Auctions продлится до 10 декабря. Стартовая цена за золотые награды составляет 10 тысяч долларов, а за бронзу – 5 тысяч долларов.