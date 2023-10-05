Одесский бизнес оживает: что помогает

Бизнес-активность Одесской области постепенно оживает. Жители Одесской области активно пользуются государственной программой «доступных кредитов» и открывают новые ФОПы. Самый популярный вид бизнеса — розничная торговля.

Об основных тенденциях экономического развития региона с начала года рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Так, с начала 2023 года абсолютный прирост зарегистрированных юридических лиц составил 1044, ФЛП — 3444.

Больше всего новых предпринимателей в сфере:

оптовой и розничной торговли (42,8%)

информации и телекоммуникаций (10,3%)

сделок с недвижимым имуществом (5,9%)

сельского хозяйства (5,6%)

профессиональной, научной и технической деятельности (5,1%)

транспорта (5,0%)

промышленности (4,5%)

гостинично-ресторанного хозяйства (3,7%)

административного, вспомогательного обслуживания (2,7%)

строительства (2,7%)

Жители Одесской области активно пользуются государственной программой «Доступные кредиты 5-7-9%».

По словам Кипера, сначала действия программы заключено 4,6 тысяч кредитных договоров на сумму 17 млрд грн. Доля в общем портфеле выросла с 5,7% до 7,1% — с 6 до 4 места среди регионов страны», — добавил он.

Активно привлекают кредиты на развитие бизнеса и одесские аграрии.

«С начала 2023 года (одесские аграрии, — ред.) получили 3,9 млрд грн кредитных средств на поддержку и развитие бизнеса – 5 место среди других регионов страны. Всего средства получило 996 агропредприятий Одесской области. Из них 806 стали участниками государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9», которые получили 3,36 млрд грн (3 место по стране)», — информирует глава ОВА.

Также Кипер напомнил, что в августе 2023 года Одесская ОВА возобновила программу поддержки малых и средних предприятий. В первую очередь восстановлен механизм компенсации доли процентов по кредитам на развитие, модернизацию или разработку новых видов товаров и услуг.

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