Одесский бизнес оживает: что помогает

Бизнес-активность Одесской области постепенно оживает. Жители Одесской области активно пользуются государственной программой «доступных кредитов» и открывают новые ФОПы. Самый популярный вид бизнеса — розничная торговля.
Об основных тенденциях экономического развития региона с начала года рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Так, с начала 2023 года абсолютный прирост зарегистрированных юридических лиц составил 1044, ФЛП — 3444.
Больше всего новых предпринимателей в сфере:
- оптовой и розничной торговли (42,8%)
- информации и телекоммуникаций (10,3%)
- сделок с недвижимым имуществом (5,9%)
- сельского хозяйства (5,6%)
- профессиональной, научной и технической деятельности (5,1%)
- транспорта (5,0%)
- промышленности (4,5%)
- гостинично-ресторанного хозяйства (3,7%)
- административного, вспомогательного обслуживания (2,7%)
- строительства (2,7%)
Жители Одесской области активно пользуются государственной программой «Доступные кредиты 5-7-9%».
По словам Кипера, сначала действия программы заключено 4,6 тысяч кредитных договоров на сумму 17 млрд грн. Доля в общем портфеле выросла с 5,7% до 7,1% — с 6 до 4 места среди регионов страны», — добавил он.
Активно привлекают кредиты на развитие бизнеса и одесские аграрии.
«С начала 2023 года (одесские аграрии, — ред.) получили 3,9 млрд грн кредитных средств на поддержку и развитие бизнеса – 5 место среди других регионов страны. Всего средства получило 996 агропредприятий Одесской области. Из них 806 стали участниками государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9», которые получили 3,36 млрд грн (3 место по стране)», — информирует глава ОВА.
Также Кипер напомнил, что в августе 2023 года Одесская ОВА возобновила программу поддержки малых и средних предприятий. В первую очередь восстановлен механизм компенсации доли процентов по кредитам на развитие, модернизацию или разработку новых видов товаров и услуг.
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