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Мэр Одессы: бизнес должен работать (видео)

Мэр Одессы: бизнес должен работать (видео)

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил с видеообращением к представителям бизнеса. В нем он призвал бизнес восстанавливать свою деятельность в городе, а также рассказал об упрощенной системе работы для предпринимателей.

Рецепты

Видео опубликовано на TouTube-канале Одесского горсовета «Думская, 1» и на сайте мэрии.

«В Украине продолжается кровопролитная война. Почти месяц наши воины дают мощный отпор российским оккупантам. Вражеские войска несут огромные потери.

Пока наши защитники и защитницы сражаются на передовой, мы должны обеспечить жизнь в тылу, каждый на своем месте.

Наша обороноспособность напрямую зависит от экономики страны. Города и села должны возвращаться к активной жизни, если это возможно и безопасно.

А значит: малый, средний и большой бизнес должны работать»,

– убежден городской голова Одессы.

Кроме того, Труханов проинформировал о принятых правительством решениях, призванных помочь украинскому бизнесу в условиях военного положения, в частности, о программе «Доступные кредиты «5-7-9%» и «єПідтримка».

Также он рассказал, что работодатели получат 6,5 тыс. гривен на компенсацию зарплаты трудоустроенных внутренне перемещенных лиц на протяжении двух месяцев.

Кроме того, по словам мэра, во время военного положения не будут проводиться плановые и внеплановые проверки бизнеса, что должно позволить обеспечить стабильную работу предприятий. Помимо этого, в Украине упрощены начало и ведение бизнеса.

«И я обращаюсь ко всем предпринимателям, которые работают в Одессе: возвращайтесь к работе! Магазины, парикмахерские, кофейни, средние и большие предприятия должны работать.

Отдельно хочу обратиться к одесситам: пожалуйста, пользуйтесь услугами бизнеса. Это тоже важный вклад в восстановление экономики нашей страны.

Вместе мы сильны. Вместе мы победим! Слава Украине!»,

– призывает Труханов.

Фото: скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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