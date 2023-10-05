Одеський бізнес оживає: що допомагає

Бізнес-активність на Одещині поступово оживає. Жителі Одеської області активно користуються державною програмою «доступних кредитів» і відкривають нові ФОПи. Найпопулярніший вид бізнесу – роздрібна торгівля.

Про основні тенденції економічного розвитку регіону з початку року розповів голова Одеської ОВ Олег Кіпер.

Так, з початку 2023 року абсолютний приріст зареєстрованих юридичних осіб становив 1044, ФОП – 3444.

Найбільше нових підприємців у сфері:

оптової та роздрібної торгівлі (42,8%)

інформації та телекомунікацій (10,3%)

угод із нерухомим майном (5,9%)

сільського господарства (5,6%)

професійної, наукової та технічної діяльності (5,1%)

транспорту (5,0%)

промисловості (4,5%)

готельно-ресторанного господарства (3,7%)

адміністративного, допоміжного обслуговування (2,7%)

будівництва (2,7%)

Жителі Одеської області активно користуються державною програмою “Доступні кредити 5-7-9%”.

За словами Кіпера, спочатку дії програми укладено 4,6 тисячі кредитних договорів на суму 17 млрд грн. Частка у загальному портфелі зросла з 5,7% до 7,1% – з 6 до 4 місця серед регіонів країни», – додав він.

Активно залучають кредити на розвиток бізнесу та одеські аграрії.

«З початку 2023 року (одеські аграрії, – ред.) отримали 3,9 млрд грн кредитних коштів на підтримку та розвиток бізнесу – 5 місце серед інших регіонів країни.

Загалом кошти отримало 996 агропідприємств Одеської області. З них 806 стали учасниками державної програми «Доступні кредити 5-7-9», які отримали 3,36 млрд грн (3 місце у країні)», – інформує голова ОВА.

Також Кіпер нагадав, що у серпні 2023 року Одеська ОВА відновила програму підтримки малих та середніх підприємств. Насамперед відновлено механізм компенсації частки відсотків за кредитами на розвиток, модернізацію чи розробку нових видів товарів та послуг.

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