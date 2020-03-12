Одесских ветеранов наградят новой медалью

В Одессе презентовали памятный знак «75 лет Победы», который был учрежден в честь юбилея победы во Второй мировой войне.

Внешне награда выглядит как медаль на ленте в цветах флага Одессы. На аверсе изображён Воронцовский маяк, боевой корабль, солдат и матрос с винтовками. На реверсе — сцена из освобождения Одессы бойцами Красной армии, которые идут строем на фоне Оперного театра.

Памятным знаком наградят:

лиц с инвалидностью вследствие войны;

участников боевых действий;

участников войны;

семьи погибших (умерших) ветеранов;

активных участников ветеранского движения.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” сообщала, какую материальную помощь получат ветераны к 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Нынешний год в Одесской области объявлен годом памяти и славы ветеранов и участников боевых действий.

Фото: Одесский горсовет

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