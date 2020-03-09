В Одесской области 2020-й объявили годом славы участников Второй мировой войны

Такое решение приурочено к 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Объявить нынешний год годом памяти и славы ветеранов и участников боевых действий предложила оппозиция Одесского облсовета.

За это решение проголосовали 50 депутатов.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” сообщала, какую материальную помощь получат ветераны к 75-летию Победы во второй мировой войне.

Фото: Ізбірком

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