В Одесской области 2020-й объявили годом славы участников Второй мировой войны

Такое решение приурочено к 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Объявить нынешний год годом памяти и славы ветеранов и участников боевых действий предложила оппозиция Одесского облсовета.
За это решение проголосовали 50 депутатов.
Напомним, ранее “Одесская жизнь” сообщала, какую материальную помощь получат ветераны к 75-летию Победы во второй мировой войне.
Фото: Ізбірком
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