Выплаты к юбилею Победы в Одессе: кто и сколько получит?

Каждый год к праздничным датам мэрия выплачивает единоразовую материальную помощь.

Данные выплаты предусмотрены ветеранам и детям войны, семьям погибших на войне, а также узникам гетто и концлагерей.

В этом году матпомощь увеличили — в связи с 75-летием Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

По информации департамента труда и социальной политики Одесского горсовета, получать обещанную помощь одесситы начнут уже в апреле.

Кому и сколько выплатят?

Единоразовая помощь к праздничным датам

Ко Дню Победы (75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне) Размер помощи Лица с инвалидностью вследствие войны и лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, участники боевых действий 3000 грн. Участники войны, узники гетто и концлагерей, семьи погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны 1000 грн. Дети войны 1000 грн. Ко Дню освобождения Одессы Размер помощи Ветераны войны — участники освобождения Одессы 5000 грн. Ко Дню героической обороны Одессы Размер помощи Ветераны войны — участники обороны Одессы 5000 грн. Ко Дню партизанской славы Размер помощи Ветераны войны — партизаны-подпольщики 3000 грн. Ко Дню освобождения Украины от фашистских захватчиков Размер помощи Ветераны войны — участники освобождения Украины 3000 грн.

Фото: focus.ua

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