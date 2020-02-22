fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Выплаты к юбилею Победы в Одессе: кто и сколько получит?

Выплаты к юбилею Победы в Одессе: кто и сколько получит?

Каждый год к праздничным датам мэрия выплачивает единоразовую материальную помощь.

Данные выплаты предусмотрены ветеранам и детям войны, семьям погибших на войне, а также узникам гетто и концлагерей.

В этом году матпомощь увеличили — в связи с 75-летием Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

По информации департамента труда и социальной политики Одесского горсовета, получать обещанную помощь одесситы начнут уже в апреле.

Кому и сколько выплатят?

Единоразовая помощь к праздничным датам

Ко Дню Победы (75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне)Размер помощи 
Лица с инвалидностью вследствие войны и лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, участники боевых действий3000 грн. 
Участники войны, узники гетто и концлагерей, семьи погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны1000 грн. 
Дети войны1000 грн. 
Ко Дню освобождения ОдессыРазмер помощи 
Ветераны войны — участники освобождения Одессы5000 грн. 
Ко Дню героической обороны ОдессыРазмер помощи 
Ветераны войны — участники обороны Одессы5000 грн. 
Ко Дню партизанской славыРазмер помощи 
Ветераны войны — партизаны-подпольщики3000 грн. 
Ко Дню освобождения Украины от фашистских захватчиковРазмер помощи
Ветераны войны — участники освобождения Украины3000 грн.

Фото: focus.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить