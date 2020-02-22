Выплаты к юбилею Победы в Одессе: кто и сколько получит?

Каждый год к праздничным датам мэрия выплачивает единоразовую материальную помощь.
Данные выплаты предусмотрены ветеранам и детям войны, семьям погибших на войне, а также узникам гетто и концлагерей.
В этом году матпомощь увеличили — в связи с 75-летием Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
По информации департамента труда и социальной политики Одесского горсовета, получать обещанную помощь одесситы начнут уже в апреле.
Кому и сколько выплатят?
Единоразовая помощь к праздничным датам
|Ко Дню Победы (75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне)
|Размер помощи
|Лица с инвалидностью вследствие войны и лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, участники боевых действий
|3000 грн.
|Участники войны, узники гетто и концлагерей, семьи погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны
|1000 грн.
|Дети войны
|1000 грн.
|Ко Дню освобождения Одессы
|Размер помощи
|Ветераны войны — участники освобождения Одессы
|5000 грн.
|Ко Дню героической обороны Одессы
|Размер помощи
|Ветераны войны — участники обороны Одессы
|5000 грн.
|Ко Дню партизанской славы
|Размер помощи
|Ветераны войны — партизаны-подпольщики
|3000 грн.
|Ко Дню освобождения Украины от фашистских захватчиков
|Размер помощи
|Ветераны войны — участники освобождения Украины
|3000 грн.
Фото: focus.ua
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