Одесских собачников просят убирать за своими питомцами (видео)

Уже не один день соцсети бурно обсуждают погром подростками дома в селе Прилиманском под Одессой. Там группа из 10 подростков в возрасте 13-17 лет арендовала посуточно двухэтажный дом, чтобы отпраздновать день рождения одного из школьников. Но в какой-то момент «что-то пошло не так»… Хотя, скорее, наоборот – все пошло как раз «так»: ведь чего не сделаешь ради просмотров в TikTok!

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