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Одесских собачников просят убирать за своими питомцами (видео)

Одесских собачников просят убирать за своими питомцами (видео)

Кто не убирает за своей собакой, должен быть наказан, уверен депутат Одесского городского совета, руководитель общественного движения «Одесса под контролем» Алексей Асауленко. Он призывает одесситов не полагаться на кого-то, а сами убирать за своими питомцами.

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Об этом депутат заявил накануне в телеэфире. Соответствующим видео он поделился на своей странице в Facebook.

«Вы можете обижаться на меня, собачники. А есть такие, которые не убирают: «Должен кто-то убирать!» Никто не должен убирать – вы должны убирать. Потому что собака убрать за собой не может, а вы можете»,

– говорит депутат.

Ранее Алексей Асауленко сообщил, что в Одессе появятся новые стойки с экологическими «собакопакетами» и призвал горожан не воровать эти пакеты целыми рулонами.

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Фото: Vgorode.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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