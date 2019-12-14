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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе автор проекта о «собакопакетах» просит поддержать идею чистоты в парках и скверах (видео)

В Одессе автор проекта о «собакопакетах» просит поддержать идею чистоты в парках и скверах (видео)

На платформе Одесского горсовета «Социально-активный гражданин» заканчивается сбор голосов в пользу проектов «Общественного бюджета».

Одним из предложений является проект «Экологичные собакопакеты в каждый сквер», автор которого просит поддержать его инициативу, тем самым сохранив чистоту в парках и скверах нашего города.

Сбор голосов на платформе мэрии «Социально-активный гражданин» заканчивается 16 декабря – в понедельник. В связи с этим в пресс-центре «Odessit.ua» выступили авторы проектов для «последнего рывка» в голосованиях.

Одним из выступавших стал автор проекта №2020-2735 «Экологичные собакопакеты в каждый сквер» Алексей Асауленко.

Данный проект предполагает обеспечение парков и скверов пакетами для уборки за питомцами во время прогулки. Причем, как отметил Асауленко, подобные станции обеспечения пакетами могут появиться в местах, где собираются собачники, даже вне парковых зон.

Проектом предусмотрено обустройство 100 станций с пакетами, а около половины капитала должно будет пойти на приобретение пакетов, чтобы они всегда были на стендах.

Также автор, по его словам, провел предварительные переговоры с КП «Горзелентрест» и договорился о том, чтобы коммунальщики пополняли количество пакетов на станциях.

Реализация такого проекта обойдется городу в 497 тысяч 500 гривен.

Фото: ruwest.ru

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Артем Виноградов
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