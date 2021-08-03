В Одессе на Маразлиевской начала работать «Собачья дача»

В Одессе открылся мини-отель и садик для домашних питомцев «Собачья дача». Здесь можно оставить своего любимца на время отъезда. Как говорят сами хозяева, собакам здесь так же хорошо, как на даче у любимой бабули.

Расположился собачий отель на улице Маразлиевской, в особняке Менделевича. Главным аргументом при выборе места для зооотеля была близость парка Шевченко – там питомцы проводят значительную часть дня на выгуле и игровых тренировках.

Хозяйничает на «даче» бывший преподаватель менеджмента, а ныне кинолог и зооволонтер Евгения Кобальчинская.

Девушка давно вынашивала идею создания в Одессе не просто передержки для животных, но и места, где питомцы будут чувствовать себя как дома. Для этого Евгения позаимствовала опыт коллег из Мичигана.

«Моя подруга живет в Мичигане и рассказала мне, что у них очень развито такое явление как садик для животных. Речь идет о месте, куда можно отдать питомца пока вы, к примеру, на работе или в отъезде. Я, например, лично знала людей, которые были готовы отдать свою собаку только потому, что оба были на работе с утра до вечера, а животное ужасно скучало. Теперь эта проблема решена. В садик, как ребенка, утром завел и вечером забрал выгулянную, наигранную и счастливую собаку, и не нужно от нее отказываться», – говорит Евгения.

Чтобы постояльцы зоогостиницы не скучали, их размещают не в отдельных комнатах, а в прозрачных боксах, которые находятся в одном помещении. На случай, если собака плохо переносит компанию, в отеле имеется отдельный номер.

Основные клиенты зоогостиницы – французские бульдоги, лабрадоры, терьеры, бигли и чау-чау. Владельцы оставляют собак в основном на время отпусков и отъездов.

В зооотеле действует своеобразный фейсконтроль – на передержку сюда берут только неагрессивных собак с уравновешенной психикой. При этом «черного списка» пород, которые не могут остаться в отеле, по словам Евгении, не существует.

Есть при гостинице и груминг-салон, где «собачьим парикмахером» работает магистр ветеринарии.

Сейчас «Собачья дача» работает в тестовом режиме. Официальное открытие запланировано на середину августа.

Источник и фото: Думская