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Співробітники «Інфоксводоканалу» відгукнулися на заклик здати кров для поранених

Співробітники «Інфоксводоканалу» відгукнулися на заклик здати кров для поранених

До керівництва підприємства звернулися співробітники обласної станції переливання крові з проханням здати кров для потреб поранених військових. Понад півсотні співробітників підприємства відгукнулися на заклик медиків стати донорами.

Як розповіли в компанії «Інфоксводоканал», в актовій залі підприємства облаштували пересувний донорський пункт. За столом для нарад медики вели облік донорів, а поруч у трьох медичних кріслах відбувалася донація крові.

инфокс

– Сподіваюсь, що моя кров допоможе нашим пораненим військовим, які нас захищають. Адже, лише завдяки ним ми сьогодні можемо приходити на роботу, щоб забезпечити місто водою. У мене рідкісна група крові, і я кожного разу здаю її, коли лабораторія приїжджає на наше підприємство, – зазначила провідний інженер “Інфоксводоканалу” Олена.

инфокс

Сьогодні близько трьохсот співробітників «Інфоксводоканалу» зі зброєю в руках захищають Україну від ворога. Дехто після поранень, повернувся на на свої робочі місця. Тож на підприємстві розуміють, наскільки зараз важливе донорство.

инфокс

Такий захід на території «Інфоксводоканалу» проведено не вперше, торік донорами стали кілька сотень співробітників. На власному прикладі комунальники закликають усіх небайдужих завітати на обласну станцію переливання крові, щоби зробити свій внесок у збереження життя та здоров’я захисників і захисниць України.

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