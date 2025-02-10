Як відзначають комунальники, здавати кров стало доброю традицією, адже таким чином можливо допомогти та віддячити нашим землякам, які боронять країну від ворога, а в деяких випадках — і врятувати чиєсь життя. Не дивлячись на те, що водопровідники — мирна професія, сьогодні декілька сотень працівників водоканалу зі зброєю в руках захищають Батьківщину.

Тож закликаємо колективи організацій та підприємств продовжувати добрі традиції та долучатись до заходів зі здачі крові, адже це допоможе рятувати життя людей!

Раніше ми повідомляли, що співробітники «Інфоксводоканалу» відгукнулися на заклик здати кров для поранених.