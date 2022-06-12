Эколог показал, почему отдыхать на лиманах и на море в Одесской области смертельно опасно

Эколог и сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев показал снимки воронок и остатки рашистских боеприпасов, которыми усеяны берега лиманов и Черного моря в Одесской области.
Фотографии Иван Русев разместил на своей странице facebook.
В комментарии он отметил, что раньше в эту пору в живописном ландшафте нацпарка – на мелководьях лиманов и побережье Черного моря, всегда было много птиц, всегда были гнезда редких видов, всегда звучали мелодии дикой природы, всегда отдыхали люди.
А сейчас грустно и только много, много воронок от рашистских ракет и мин, и тысячи тысяч осколков, убивающих все живое вокруг. И поэтому хочу обратиться ко всем друзьям нацпарка, ко всем тем, кто раньше, до войны посещал эти территории и сейчас спрашивает меня, наших коллег, есть ли возможность отдохнуть в парке, отдохнуть на побережье лиманов или моря? Нет, сейчас опасно, а в некоторых местах категорически запрещено.
— написал он.
24 февраля началось полномасштабное вторжение российско-фашистской армии на территорию Украины. А куда враг не смог дойти, те места оккупанты обстреливают ракетами и артиллерией. Территория Национально парка «Тузловские лиманы» много раз подвергалась ракетным обстрелам и авиабомбардировкам.
Ранее сообщалось, что 11 июня 2022 года мужчина пошел купаться на пляж в Одесской области и подорвался на морской мине, которую прибило к берегу.
Перед этим много раз сообщалось, что отдыхать и купаться на пляжах Одесской области запрещено, потому что это смертельно опасно.
Фото Ивана Русева