Новости Одессы и Одесской области

Эколог показал, почему отдыхать на лиманах и на море в Одесской области смертельно опасно

Эколог показал, почему отдыхать на лиманах и на море в Одесской области смертельно опасно

Эколог и сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев показал снимки воронок и остатки рашистских боеприпасов, которыми усеяны берега лиманов и Черного моря в Одесской области.

Фотографии Иван Русев разместил на своей странице facebook.

В комментарии он отметил, что раньше в эту пору в живописном ландшафте нацпарка – на мелководьях лиманов и побережье Черного моря, всегда было много птиц, всегда были гнезда редких видов, всегда звучали мелодии дикой природы, всегда отдыхали люди.

А сейчас грустно и только много, много воронок от рашистских ракет и мин, и тысячи тысяч осколков, убивающих все живое вокруг. И поэтому хочу обратиться ко всем друзьям нацпарка, ко всем тем, кто раньше, до войны посещал эти территории и сейчас спрашивает меня, наших коллег, есть ли возможность отдохнуть в парке, отдохнуть на побережье лиманов или моря? Нет, сейчас опасно, а в некоторых местах категорически запрещено.

— написал он.

24 февраля началось полномасштабное вторжение российско-фашистской армии на территорию Украины. А куда враг не смог дойти, те места оккупанты обстреливают ракетами и артиллерией. Территория Национально парка «Тузловские лиманы» много раз подвергалась ракетным обстрелам и авиабомбардировкам.

Ранее сообщалось, что 11 июня 2022 года мужчина пошел купаться на пляж в Одесской области и подорвался на морской мине, которую прибило к берегу.

Перед этим много раз сообщалось, что отдыхать и купаться на пляжах Одесской области запрещено, потому что это смертельно опасно.

Фото Ивана Русева

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить