С января 2025 года украинские учителя получают дополнительные выплаты от государства в размере 1 тысячи гривен. В сентябре эта сумма увеличится вдвое. Кроме этого, педагоги Одессы могут рассчитывать на дополнительную поддержку от местного бюджета.
Городской совет Одессы принял решение о ежемесячных выплатах работникам образовательной сферы. На эти цели из бюджета выделено более 220 миллионов гривен. Первые выплаты ожидаются уже в апреле.
Размер доплат зависит от должности:
- педагоги школ, садиков и внешкольных учреждений будут получать по 2 тысячи гривен;
- библиотекари, уборщики, повара, подсобные рабочие, лаборанты и медики — по 1 тысяче гривен;
- молодым специалистам будут начислять по 3 тысячи гривен ежемесячно.
Подобные программы поддержки учителей также реализуются и в других городах, в частности в Киеве и Львове.
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