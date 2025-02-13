С января 2025 года украинские учителя получают дополнительные выплаты от государства в размере 1 тысячи гривен. В сентябре эта сумма увеличится вдвое. Кроме этого, педагоги Одессы могут рассчитывать на дополнительную поддержку от местного бюджета.

Городской совет Одессы принял решение о ежемесячных выплатах работникам образовательной сферы. На эти цели из бюджета выделено более 220 миллионов гривен. Первые выплаты ожидаются уже в апреле.

Размер доплат зависит от должности:

педагоги школ, садиков и внешкольных учреждений будут получать по 2 тысячи гривен;

библиотекари, уборщики, повара, подсобные рабочие, лаборанты и медики — по 1 тысяче гривен;

молодым специалистам будут начислять по 3 тысячи гривен ежемесячно.

Подобные программы поддержки учителей также реализуются и в других городах, в частности в Киеве и Львове.

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